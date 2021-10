Ob im Berufsalltag oder Urlaub, das Birdy bringt Sie mit der Riese & Müller Control Technology überall sicher ans Ziel. Dank seiner einzigartigen Falteigenschaften und seines geringen Gewichtes lässt es sich jederzeit leicht mitnehmen: Eingeklappt passt es in jedes öffentliche Verkehrsmittel oder in jeden Kofferraum. So schnell wie es gefaltet ist, lässt es sich auch an unterschiedliche Körpergrößen anpassen. Nur ein Faltrad mit echter Vollfederung behält bei schlechten Straßen den Kontakt zum Boden - und Sie die volle Kontrolle. Die aktive Hinterradschwinge mit günstiger Drehpunktposition und die optimierte Anti-Dive Vorderrad-Federung bilden den Kern der Control Technology. Sie sorgen für eine bessere Straßenlage und Fahrsicherheit, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Vibrationen und Stöße wie von Kopfsteinpflaster oder Straßenkanten werden deutlich abgefedert.Ausgestattet mit einer 8 Nabenschaltung von Shimano mit freilauf.

Birdy City, white Reifengröße: 50-355 / 18 x 2.00 Schaltung: Nabenschaltung mit Freilauf