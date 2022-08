Zesty TR 4.9 2022 Vielseitig. Einfach. Effizient. Und es macht Spaß! So könnte man das Zesty TR 4.9 definieren. Unser bewährtes Lapierre-Modell kann alles, oder fast alles! Holen Sie auf Ihren Geländefahrten das Beste aus einem komfortablen und leicht zu fahrenden Bike mit 120/130 mm Federweg heraus. Das Zesty TR passt sich Ihren Stimmungen an, und seine Geometrie ähnelt einem All-Mountainbike mit einigen Cross-Country-Merkmalen.

ZESTY TR Er29 bl Rh47cm Diam 12K Bereifung: FRONT : MAXXIS® ARDENT 29*2,40 EXO TR _x000D_ Bremse hinten: SHIMANO Deore 4100 - 420 4 Pistons 180 mm DISC Bremse: SHIMANO Deore 4100 - 420 4 Pistons 203 mm DISC Kassette: SRAM PG 1210 12 Spd 11-50T Default Farbe: nein Felge: RODI RYOT 29'' (25mm Wd) TUBELESS READY. 32H Felge hinten: RODI RYOT, 25mm Maulweite, 32H, tubeless ready (29") Gabel: RockShox 35 Gold RL BOOST 130MM (29) W: REMOTE LO Anzahl Gänge: 12 Gang Grundfarbe: blau Hersteller: GHOST-Bikes GmbH Nabe (Hinterrad): LAPIERRE BY Fastace DR813, 4 SEALED BEARINGS, BOOST 12x148, 32H Innenlager: Dub Press Fit MtB 92 Kette: SRAM SX Eagle 12 Spd Lenker: LAPIERRE 6061DB 760MM, 15mm Rise, 31.8 BAR BORE Lenkergrife: LAPIERRE DD34 Lock-on MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: ZESTY Nabe/Schaltungsart: SRAM GX LUNAR EAGLE 12SPD NOS: nein Pedale: NW-91K Produktart: Erwachsenenfahrrad Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: LAPIERRE DROPPER by JD 80(S), 100(M), 130 (L, XL) Sattel: SELLE ROYAL Vivo Schalthebel: SRAM SX EAGLE 12SPD SP Connect: nein Steuersatz: FSA ORBIT ZERO STACK Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SRAM NX EAGLE BOOST148 DUB 12SPD. 165/32T (S) 170/32T (M,L) 175/32T (XL) Vorbau: LAPIERRE FULL CNC 0° 45MM (S/M), 50MM (L), 55MM (XL) Nabe: LAPIERRE BY Fastace DF813, BOOST 15x110, 32H