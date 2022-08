LAPIERRE XR 6.9 Das XRM ist das schnellste und leichteste Marathon-Cross-Country-Bike, das wir je geschaffen haben. Es symbolisiert die Rückkehr von Lapierre in die Welt des Cross-Country auf höchstem Niveau. Sein Rahmen wurde leichter und völlig neu gestaltet, mit einer neuen Kinematik, bei der das hintere Rahmendreieck keinen gelagerten Drehpunkt zwischen den Kettenstreben und den Sitzstreben hat. Die 110 mm Federweg in Verbindung mit der vertikalen Flexibilität der Sitzstreben sorgen für Komfort und verbessern gleichzeitig den Grip und die Leistung. Ein schnelles und bequemes Fahrrad, das Dich über Deine Grenzen hinauswachsen lässt.

XR 6.9 Er29 gr L Diam 12K Bereifung: Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.35 Rear/ Ardent Race EXO 29x2.35 front Bremse hinten: Sram LEVEL T 2 pistons Bremse: Sram LEVEL T 2 pistons Kassette: SRAM PG1230 Eagle 11-50 12s Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Gabel: Rock Shox SID SELECT CHARGER RL REMOTE 29" BOOST - 120MM (29'') 44mm rake Anzahl Gänge: 12 Gang Grundfarbe: grau Hersteller: GHOST-Bikes GmbH Kette: SRAM NX Eagle 12s Lenker: Lapierre alloy 6061DB, Width: 760mm, Rise: 15mm, Ø: 31.8mm bar bore Lenkergrife: Lapierre "Fit" grips, S/M: small size, L/XL: large size MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Nabe/Schaltungsart: SRAM GX Lunar Eagle, 12s NOS: nein Pedale: NW-91K Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: NEW XRM full Carbon 110mm travel 29'', pressfit, boost, metric, thru axle Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Lapierre dropper by JD, travel: 100mm (all sizes) Sattel: Fizik Taiga black Schalthebel: SRAM GX Lunar Eagle 12s SP Connect: nein Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Sram GX Lunar EAGLE BOOST148 DUB BLACK 32T 170mm (S) /175mm (M/L/XL) Vorbau: Lapierre alloy, 7°, L: 60mm (S/M) / 70mm (L/XL)