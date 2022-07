6 Ju26 ro OneS Diam 8K Bereifung: SCHWALBE Little Joe Faltreifen - woom Edition Kassette: 11 bis 34 Zähne Default Farbe: nein Gabel: leichte Unicrown-Gabel aus Aluminium Anzahl Gänge: 8 Gang Gewicht **: 9,5 kg Grundfarbe: rot Hersteller: woom GmbH Nabe (Hinterrad): Alu-Naben mit gedichteten Lagern und Aufnahme für woom Steckschutzbleche Lenker: Breiter, ergonomischer und leichter Alu-Lenker für mehr Kontrolle Griffe: woom Ergogrip - kindgerecht dank kleinem Durchmesser Laufradsatz: superleichte Soopa-Doopa-Hoops-Felgen aus Aluminium MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: 6 Nabe/Schaltungsart: SRAM X4 NOS: nein Produktart: Jugendfahrrad Rahmen: leichtes, hochwertig verarbeitetes AA-6061-Aluminium Reifengröße (Zoll): 26 x 2,0 Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: Aus Aluminium, langer Schnellspannhebel, bedienbar auch mit geringer Handkraft Sattelstütze: anodisierte Alu-Sattelstütze mit Anzeige des maximal zulässigen Auszugs Sattel: ergonomisch angepasst an den kindlichen Beckenknochen Schalthebel: SRAM X4-Drehschaltgriff SP Connect: nein Speichen: 20 leichte, extra robuste Niro-Speichen, zweifach gekreuzt eingespeicht Steuersatz: vollintegrierter 1?-Steuersatz Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium mit 150 mm Länge und geringem Pedalabstand (Q-Faktor) Satori UP2 A-head Vorbau,: leichter Vorbau aus geschmiedetem Aluminium Nabe: Alu-Naben mit gedichteten Lagern und Aufnahme für woom Steckschutzbleche Zulässiges Gesamtgewicht: 90 kg

