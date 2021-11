Diese Bike war bei uns für ganz kurze Zeit als Testbike in Betrieb. Die Fahreigenschaften mit der tollen Ausstattung sollten für ein anderes, neu aufzubauendes Bike als Referenz dienen. Unsere Werksfahrein Lotta Weinmann hat damit ihr Marin Bike Alpine Trail MiniDH für die Racesaison 2021 abgeastimmt. Referenzbike deshalb, weil die Eigenschaften des Kellys Noid 90 sicherlich mit zu dem Besten gehört, was man normal kaufen kann, ohne rumzubasteln oder ändern zu müssen. Einfach draufhocken und fahren! Lotta hat das Rad an ca. 5 Tagen in Innsbruck und in Bischoffsmais im Bikeparkt bewegt, ist schonend damit umgegangen und hat ihr Marin Alpine Trail MiniDH zum Rennen abgestimmt. Alles was das Kellys Noid 90 konnte wurde Stück für Stück uber Fahrwerksabstimmung und Einstellung auf das marin Alpine Trail MiniDH übertragen....und was soll ich sagen als Techniker und Erbauer des Marin Alpine Trail MiniDH....das Noid 90 war das beste was wir als Referenz bekommen konten! Nun wird es nicht mehr benötigt und steht deshalb zum Verkauf!

Rahmen: Kellys Gravity Alu DH 29 / Think Link 205mm travel, , Größe L: - Gabel: Rock Shox BoXXer Ultimate (29) Boost, 200mm, DebonAir / Charger 2 RC2 / Maxle Stealth 20mm thru axle - Dämpfung: Rock Shox Super Deluxe Coil Ultimate DH RC / Rapid Recovery (250x75mm) - Schalthebel: Shimano Zee SL-M640 Rapidfire Plus - Schaltwerk: Shimano Saint M820 (direct mount), 10 Gänge - Umwerfer: chain guide Mozartt HXR, ISCG 05 - Kasette: Shimano CS-HG500-10 (11-25T) - Kurbel: Shimano Saint M825 Hollowtech II (34T) - length 165mm - Bremshebel: Shimano Saint BL-M820 - Bremsen: Shimano Saint M820 Hydraulic Disc / 203mm front / 203mm rear - Felgen: KLS Brave 2 Disc 622x30 (32 holes) - Vorderradnabe: Novatec DH Disc (20x110mm / 12x150mm / 32 holes) - Hinternabe: Novatec DH Disc (20x110mm / 12x150mm / 32 holes) - Reifen: Schwalbe Magic Mary 60-622 (29x2.35) SnakeSkin, Tubeless Easy, ADDIX Soft, folding - Pedale: Raceface Atlas - Vorbau: Race Face Atlas DM - direct mount / bar bore 31.8mm - Lenker: Race Face Atlas RiseBar 31.8mm / rise 13mm / width 785mm - Sattel: KLS Styx - Sattelstütze: Race Face Chester - diam 30.9mm / length 325mm - Gänge: 10