Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu tragen ist. Das Turbo Vado SL ST 5.0 EQ eignet sich am besten für den täglichen Arbeitsweg, schnelle Besorgungen und die Fortbewegung in der Stadt. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Die DRYTECH-Schutzbleche halten Wasser- und Schmutzspritzer fern, und ein serienmäßiger Gepäckträger ist immer für deine Taschen und Gepäckstücke bereit. Das Turbo Connect Display macht es dir leicht, Fahrtinformationen abzulesen. Dieses Rad ist die Lösung, wenn es um lokale Transportmöglichkeiten geht.

Vado Sl 5.0 St Eq Brsh/BlkreflM Akku: Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh Gabel: Rigid carbon fork, Boost(TM) 12x110mm thru-axle, flat mount disc Griffe: Body Geometry Women's Contour Kette: Praxis, Forged alloy M30, custom offset Modelljahr: 2022 Sattelstütze: Specialized, alloy, 2-bolt, 12.5mm offset, 27.2mm Sattel: Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155mm Schalthebel: Shimano SLX, Rapidfire Plus, 12-speed, w