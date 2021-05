Verkaufe Specialized Turbo Levo S-Works XL Modelljahr 2021 es ist 2 Monate alt und wurde nur 2 mal testgefahren (ca. 20km) deshalb quasi neu. Keine Gebrauchsspuren! Rahmen: Specialized S-Works FACT 11m full carbon, 29 Trail Geometry, Integrated down tube battery, enclosed internal cable, dropper post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel Gabel: Fox Float 36 Factory, Grip2 damper, 160mm, 51mm rake, HSC, LSC, HSR, LSR, Kabolt axle Dämpfer: Fox Float DPS Factory, Kashima, 3- position adjustment, 52.5x210mm, Kashima coating, Rx Trail Tune Motor: Specialized 2.1, custom Rx Trail-tuned motor, 250W nominal Akku: Specialized M2-700, integrated battery w/rock guard, 700Wh Display: Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® Ladegerät: Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug Kabelbaum: Custom Specialized harness Vorderradnabe: Roval Traverse SL, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 110mm spacing Hinterradnabe: Roval Traverse SL, DT Swiss Star Ratchet, 54t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing Speichen: DT Competition Race Felgen: Roval Traverse SL 29, hookless carbon, 30mm inner width, 2Bliss Ready, hand-built, 28h Schläuche: Standard, Presta valve Vorderreifen: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.6" Hinterreifen: Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" Kurbelsatz: Praxis Carbon M30, custom offset Kettenblätter: SRAM X-Sync Eagle, 104BCD, 32T,steel Schalthebel: SRAM AXS Eagle Controller Schaltwerk: SRAM XX1 Eagle AXS Kassette: Sram XG-1299, 12-speed, 10-52t Kette: SRAM XX1 Lenkergriffe: Deity, Knuckle duster, Black Vorbau: Deity Copper head, 35.0mm Sattel: Bridge, 155/143mm, Hollow Ti-rails Sattelstütze: RockShox Reverb AXS, 30.9mm, S: 125, M:150, L/XL: 170mm Sattelstützklemme: Specialized Ti-bolt-type, alloy, 38.6mm Rahmengröße: 57 cm

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2021-05-23T13:53:05+0000

Fahrrad-Marke Specialized