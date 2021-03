Verkaufe ein Gebrauchtes Specailized Enduro Pro Carbon von 2018 in Größe L. Das Rad ist gebraucht aber in einem Guten zustand, bis auf einen kleinen Lackabplatzer ( siehe Bilder ). Bis auf Bremse und reifen, im Original zustand. Laufleistung ca. 800km. Die Gabel von Öhlins wurde wegen einer Rückrufaktion von Specialized Repariert.

Austattung: RAHMEN: FACT 11m, X-Wing layout, full carbon chassis and rear end, All Mountain Geometry, SWAT™ Door integration, threaded BB, fully enclosed internal cable routing, ManFu link, oversized pivot bearings, alloy link & adjustable shock extension, 12x148mm dropouts, replaceable derailleur hanger, 160mm of travel GABEL: Öhlins RXF 36, 29/6Fattie, Single-Tube design, air spring w/ adjustable 3rd chamber, adjustable low-speed compression, adjustable rebound, 15x110mm thru-axle, 51mm offset, 160mm of travel DÄMPFER: Custom Öhlins STX, Single-Tube design, Rx All Mountain Tune, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 216x57mm VORDERRAD NABE: Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 24h HINTERRAD NABE: DT Swiss 350, Star Ratchet, 36t engagement, SRAM XD driver body, 12mm thru-axle, 148mm spacing, 28h SPEICHEN: DT Swiss Revolution FELGEN: Roval Traverse Carbon 29, hookless carbon, 30mm inner width, 24/28h, tubeless ready, hand-build REIFEN: Schwalbe Nobby Nic Addix 29x2,6, Tubeless Aufbau mit NoTubes Dichtmilch KURBELGARNITUR: Truvativ Descendant, carbon, Boost™ 148, 170mm crankarm, 24mm spindle KETTENBLÄTTER: Steel, 30TINNENLAGERSRAM GXP, XR 73 SCHALTHEBEL: SRAM X01 Eagle, trigger, 12-speed SCHALTWERK: SRAM X01 Eagle, 12-speed KASSETTE: SRAM X01 Eagle, 12-speed, 10-50t KETTE: SRAM X01 Eagle, 12-speed w/ PowerLock BREMSE: Shimano XT BR-M8020 4-Kolben 203/180mm 6-Loch LENKER: Specialized DH, 7050 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 800mm, 31.8mm clamp LENKERGRIFFE: Specialized Sip Grip, half-waffle VORBAU: Specialized Trail, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise SATTEL: Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm SATTELSTÜTZE: Command Post IRcc WU, 12-position micro-height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 34.9mm, 150mm of travel SATTELKLEMME: Alloy, 38.6mm PEDALE: Shimano DX PD-M647