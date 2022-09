Wenn wir sagen "das ultimative Trailbike", dann meinen wir es auch so - das Stumpjumper ist alles, was man sich von einer Trailmaschine wünschen kann. Willst du ein Bike, das mit Leichtigkeit klettert? Mit Hilfe eines grundlegend überarbeiteten Fahrwerks und dem geringsten Rahmengewicht seiner Klasse bist du hier genau richtig. Wie wäre es mit einem Bike, das bereit ist zu shredden, wenn sich der Trail ruppig wird? Das Re-Design des Fahrwerks, gepaart mit einer neuen Trail-Geometrie und einem Rider-First Engineered(TM) Rahmen, der die perfekte Mischung aus Steifigkeit und geringem Gewicht darstellt, macht das Stumpjumper zu einem absoluten Waffe bergab. Einfach das Vorderrad in die Richtung halten, wo es hingehen soll und ab geht die Party! Das S-Works Stumpjumper Frameset ist der perfekte Beginn auf deinem eigenen Weg zum ultimativen Trailbike.

SJ SW FRM DSTBLU/BLK/CARB S3 Farbrichtungen: SATIN DUSTY BLUE PEARL / BLACK / CARBON