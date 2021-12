Lasst uns etwas klarstellen: Das Stumpjumper EVO Alloy ist kein "normales" Trailbike. Es ist so gebaut, dass es wild, schlicht und einfach fährt. Mit dem gleichen brandneuen Design wie seine Carbon-Brüder - einschließlich einstellbarem Steuerrohrwinkel, 150 mm abgestimmtem Federweg, S-Sizing und integrierter SWAT(TM) Box - in einem leichten und dennoch robusten M5 Aluminium-Rahmen wirst du in der Lage sein, Trails zu rocken, die bisher Downhill-Boliden vorbehalten waren Das Stumpjumper EVO Comp Alloy ist gebaut fürs Grobe. Mit einem zuverlässigen SRAM NX Eagle 12-fach Antrieb, stabilen 30 mm breiten Aluminium-Laufrädern und einem Fox FLOAT Performance Fahrwerk ist kein Trail zu heftig. Auch der größte Federweg ist nutzlos ohne die richtige Kinematik, weshalb wir sie bei der Entwicklung des Stumpjumper EVO Designs in den Vordergrund gestellt haben. Mit den Erkenntnissen aus dem Fahrwerksdesign des Enduro und mehr als 1.000 Stunden Entwicklungsarbeit am Trail und im Fahrwerkslabor haben wir die Leistung beim Bergaufpedalieren erheblich verbessert und gleichzeitig ein leistungsfähiges, effizientes und lebendiges Bike geschaffen, nach dem sich jeder Biker sehnt. Außerdem wurde das Anti-Squat-Verhalten erhöht, so dass das Fahrwerk dem Wippen besser widersteht. Eckige Hindernisse werden nun auch besser geschluckt, wodurch weniger Geschwindigkeit verloren geht. Die S-Sizing Geometrie des Stumpjumper EVO ist unsere bisher progressivste überhaupt. Lang, niedrig, flach, eine Gabel mit wenig Offset, ein steilerer Sitzrohrwinkel - all das macht deinen Ride zu einem besseren Erlebnis. Jedoch haben unterschiedliche Fahrer unterschiedliche Anforderungen an das Bike, weshalb die Geometrie des Stumpjumper EVO mit sechs verschiedenen Einstellungen voll anpassbar ist. So kann nicht nur die Tretlagerhöhe um 10 mm verstellt werden, sondern auch das Steuerrohr um bis zu zwei Grad. Solltest du mit dem EVO ein 27.5" Hinterrad in Verbindung mit einem 29" Vorderrad fahren wollen - kein Problem, auch dafür gibt es die perfekte Einstellung. Rider-First Engineered(TM) Rahmen verwenden einen Rahmengrößen-abhängigen Ansatz, um die Fahreigenschaften über alle Größen hinweg identisch zu halten. Ganz gleich, ob kleiner S1 Fahrer oder Hüne auf dem S6 Bike - die Fahreigenschaften bleiben die gleichen. Kurvenfahren wie auf Schienen und ausgewogene Steifigkeit zwischen Vorder- und Hinterrad - all das bei geringst möglichem Gewicht. Als wir 2016 die SWAT(TM) Box am Stumpjumper einführten, vergrößerten wir den Stauraum und hatten von nun an genügend Platz für Pannenschutz-Equipment. Beim neuen Stumpjumper haben wir die gleichen Designmerkmale beibehalten, aber das Volumen vergrößert und eine SWAT(TM) Blase hinzugefügt, mit der du zusätzlich 650 ml Wasser in deinem Unterrohr verstecken kannst. Ja, die Blase hat die gleiche Größe wie eine kleine Flasche.

SJ EVO COMP ALLOY, S1 Cassette: SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t Dämpfer: FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, S1:210 Gabel: FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, S1:150m Kette: SRAM NX Eagle, 12-speed Kurbel: SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm Reifen: Eliminator Grid Trail 29 x 2.3 Sattelstütze: X-Fusion Manic S1: 100mm remote SLR LE lever, Schalthebel: SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed