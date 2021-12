Das brandneue Levo liefert dir die Power, mehr Trails zu fahren - durch eine unvergleichliche Kombination von Fahrqualität, nutzbarer Leistung und Reichweite. Auch dieses Bike entstand aus unserer 40-jährigen Leidenschaft, die besten Mountainbikes der Welt zu entwickeln. Seit seiner Einführung hat das Levo die Messlatte für alle anderen E-MTBs gesetzt, und das neue Levo legt diese Messlatte noch einmal höher. Es beginnt mit unserem Turbo Full Power 2.2 Motor und der MasterMind Turbo Control Unit (TCU), die das Levo mit einer effektiven und geschmeidigen Verstärkung deiner Leistung fahren lassen - das Vierfache deiner Leistung, mit der du entscheiden kannst, wo und wann du fahren willst. Das Levo sprengt auch die Grenzen, wenn es um die Reichweite geht. Es verstärkt deine Eigenleistung für bis zu fünf Stunden Dauergrinsen auf dem Trail. Jetzt kannst du weiter fahren und mehr erkunden als je zuvor. Das speziell abgestimmte Fahrwerk mit 150 mm Hinterradfederung und die einstellbare Geometrie sorgen für ein stabiles und natürliches Fahrgefühl in jeder Situation. Denn am Ende des Tages ist es dein Fahrspaß, der zählt. Das Levo Pro liefert dir ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis mit SRAMs robusten X01 Eagle 12fach Antrieb, vielfach anpassbarem Fox Factory Fahrwerk und einem handgespeichten Roval Traverse Carbon Laufradsatz. Das neue Turbo Levo verkörpert alles, was wir über das Mountainbike in den vergangenen Jahren gelernt haben - die perfekte Kombination aus abgestimmtem Fahrwerk, Federung, Geometrie und Motorunterstützung, die sich zu einem unglaublichen Trail-Fahrerlebnis summiert. Es ist das lebendigste und wendigste 4x Du E-MTB, das wir jemals entwickelt haben. Die MasterMind Turbo Control Unit (TCU) ist im Wesentlichen das "Gehirn" des Bikes. Es ist die Hard- und Software, die steuert, wie der Motor, der Akku, das Fahrrad und du interagieren. Sie ermöglicht Echtzeit-Support-Tuning während der Fahrt und zeigt alle relevanten Daten über dein Fahrrad und deine Fahrt an. Die MasterMind TCU ermöglicht auch Over-the-Air-Updates, damit dein Fahrrad mit der Zeit immer besser wird. Darüber hinaus kann die MasterMind TCU mit deiner Mission Control App kommunizieren, um erweiterte Tuning-Möglichkeiten, On-Trail-Diagnosen und mehr zu ermöglichen. Wir haben uns für ein Mullet-Setup mit einem 27,5" Laufrad hinten und einem 29" Rad vorne entschieden. Dies führt zu einem viel verspielteren und wendigeren Fahrverhalten, das andere E-MTBs vermissen lassen. Das neue Turbo Levo verfügt über sechs Geometrieeinstellungen, die eine einfache Anpassung an deinen Fahrstil ermöglichen und die Performance in jedem Gelände verbessern, von einfachen Waldautobahnen bis hin zu technischen Singletracks. Du hast die Wahl: Entscheide dich für einen der drei Steuerrohrwinkel und variiere die Tretlagerhöhe dank des Flip-Chips am Horst Link. Mit seinen 160/150 mm Federweg (150/150 mm bei Rahmengröße S1) ist das neue

LEVO PRO CARBON NB REDWD/SMK/B Cassette: Sram XG-1295Eagle 10-52T Dämpfer: FOX FLOAT X2 Factory, LSC, LSR, 2-position lever, 55x210mm, Kashima Display: Specialized MasterMind TCU, percentage of remaining charge, 120 possible display configurations, Mi Gabel: FOX FLOAT 38 Factory 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered steer Kette: Srax XO1 Eagle 12-Speed Kurbel: Praxis Carbon M30, custom offset, 160mm Reifen: Eliminator Grid Trail 27,5 x 2,6 Sattelstütze: Fox Transfer 30,9 S1:100mm Schalthebel: SRam XO1 Eagle trigger 12-Speed single