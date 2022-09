Bereite dich auf die nächste Stufe des Trailridings vor und dominiere alle Monster Trails - das Turbo Kenevo Super Light vereint das legendäre Handling und die Allrounder Eigenschaften des Enduro mit der Unterstützung unserer Super Light-Technologie, um unglaubliche Power mit geringem Gewicht zu liefern. The Power to Slay Monster Trails. Es verleiht unserem preisgekrönten Enduro ein betontes "E" und liefert mehr von dem, was du von deinem Bike erwartest. Mehr Leistung beim Klettern. Mehr Federweg, wenn du ihn brauchst. Mehr Runden. Mehr Sprünge. Mehr Drops. Mehr Stoke. Und all das mit weniger Gewicht. Mit einem Gewicht von etwa fünfeinhalb Kilo weniger als das Full Power Kenevo ist das Kenevo SL ein federleichtes E-MTB, das Big-Mountain-Performance neu definiert. Das Turbo Kenevo SL Comp kombiniert das leistungsstärkste E-MTB-Chassis, das du findest, mit einem intelligenten Komponentenmix, einschließlich SRAMs GX Eagle 12-fach Antrieb, komplettem FOX Fahrwerk und einem leichten, langlebigen Aluminium Laufradsatz.

KENEVO SL COMP CARBON 29 SMK/D Akku-Hersteller: Specialized Akku: Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Downtube integriert Cassette: SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t Connected ready: nein Dämpfer: FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Gabel: FOX FLOAT 36 RHYTHM 29, GRIP damper, 44mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, 1.5" tapered st Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: schwarz Hersteller: Specialized Bicycle Components Inc. Kette: SRAM NX Eagle, 12-speed Lenker: Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width Ladegerät: Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Modelljahr: 2022 Motor Hersteller: Brose Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motor-Typ: Mittelmotor NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Reifen: Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing Sattel: Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm SP Connect: nein Straßenausstattung: nein