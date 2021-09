Bereite dich auf die nächste Stufe des Trailridings vor und dominiere alle Monster Trails - das Turbo Kenevo Super Light vereint das legendäre Handling und die Allrounder Eigenschaften des Enduro mit der Unterstützung unserer Super Light-Technologie, um unglaubliche Power mit geringem Gewicht zu liefern. The Power to Slay Monster Trails. Es verleiht unserem preisgekrönten Enduro ein betontes "E" und liefert mehr von dem, was du von deinem Bike erwartest. Mehr Leistung beim Klettern. Mehr Federweg, wenn du ihn brauchst. Mehr Runden. Mehr Sprünge. Mehr Drops. Mehr Stoke. Und all das mit weniger Gewicht. Mit einem Gewicht von etwa fünfeinhalb Kilo weniger als das Full Power Kenevo ist das Kenevo SL ein federleichtes E-MTB, das Big-Mountain-Performance neu definiert.

KENEVO SL COMP CARBON 29 S3 Akku: Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh Cassette: SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t Dämpfer: FOX FLOAT X Performance, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm Gabel: FOX FLOAT 36 RHYTHM 29, GRIP damper, 44mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, 1.5" tapered st Kette: SRAM NX Eagle, 12-speed Lenker: Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width Modelljahr: 2022 Sattel: Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm