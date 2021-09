Gut befestigte Straßen, Forst- und Feldwege sind deine favorisierten Geländeformen? Und moderate Downhill-Trails stehen auch hin und wieder auf der Tagesordnung? Dann legen wir dir das Sengo Pmax ausdrücklich ans Herz. Gerade mal 19 kg - abhängig von der Ausstattung - bringt das alltagstaugliche Leichtgewicht auf die Waage. Das E-Hardtail ist zudem ideal für ausgedehnte (Mehr-)Tagestouren. Übrigens: Es ist auch mit einem vollausgestatteten City-Paket erhältlich! Features Leicht, steif und formvollendet: der Carbonrahmen am Sengo Pmax. Neben der optimalen Steifigkeit punktet er als absoluter Hingucker in knalligem Rot oder mattem Schwarz. Dank der Doppel-Akku-Option mit externem 500-Wh-Akku am Unterrohr, lässt sich die Akkukapazität auf bis zu 1.125 Wh erweitern. Der neueste Bosch CX-Motor gibt den nötigen Super-Boost. Smart ist auch der praktische Schnellwechsel-Flaschenhalter, der bei der Doppel-Akku-Funktion integriert ist. Er wird lediglich in die Bosch-Aufnahme eingeklickt. Riemen statt Kette lautet die Option, wobei du einen Riemenantrieb in Verbindung mit der Rohloff-Getriebenabe verwenden kannst - wartungsarm und langlebig. Edelstahlprotektoren an der Innenseite schützen die Kettenstreben zuverlässig vor Lackschäden.

Sengo PMax, E14, XL Akku: 625 Wh Display: Bosch NYON Premium Display Felgen: DT-Swiss 552 Gabel: SUNTOUR RAIDON 34 AIR Beleuchtung: ja Reifen: Schwalbe Nobby Nic 29x2.6 Schaltung: Riemenantrieb Gates Carbon