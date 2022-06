Ob in Cosmic Red Glossy oder Black Matt - Racer und Gipfelkletterer dürfen sich neben einem stylischen Auftritt und dem ausgeklügelten Carbon-Layup auch über die XC-taugliche Performance freuen! Das Hardtail hat nämlich alles, was ein waschechtes Cross-Bike braucht: Im Antritt ist es vortriebsorientiert, bergauf überaus kletterfähig, und bergab garantiert das Razorblade 29 III maximale Kontrolle. Ab der ersten Sekunde wirst du merken: Das MTB ist gerne im Gelände unterwegs! Falls du also planst, die Eintrittskarte zum Cross-Country-Race in einen Podiumsplatz zu verwandeln - das Razorblade der dritten Generation liefert alle Voraussetzungen dafür. Aber auch als Langstrecken-Begleiter ist das Bike überaus prädestiniert.

Razorblade 29 III, GX1 Eagle, M, red glossy/black matt Felgen: DT M1900-30-MY22- Gabel: REBA RL 29 100 Lenker: Simplon CARBON BAR 760 Reifen: BST-Ray/Ralph2.25-Sra12 Sattelstütze: CARBON ROD SL, 27.2x400mm, 5mm setback Sattel: SLR Boost Covered (L) super flow manganese Gestell Vorbau: Simplon ZERO II 70mm x 17°