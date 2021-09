Vorsicht Kraftwerk! Mit dem Rapcon Pmax liefert Simplon ein leichtes und überaus variables Trail-Fully, das einer ganz neuen Definition des Begriffs ,,E-MTB" bedarf. Wie das, fragst du dich? Mit bis zu 1.125 Wh Akkukapazität holst du dir die Berggipfel quasi in Serie. Die Power dazu liefert der neueste Bosch CX-Motor, eingebettet im hochwertigen Carbonrahmen. Bergab punktet das Rapcon Pmax mit gripstarken 29"-Reifen, durchdachter Geometrie sowie dem außergewöhnlich satten Fahrwerk. Wie kein anderes manövriert dich das E-MTB spielerisch selbst durch die schwierigsten Trails. Der formvollendete Carbonrahmen sorgt für ein geringes Gewicht, optimale Steifigkeit und überzeugt daneben noch mit moderner Optik. Besonderes Highlight: Die Doppel-Akku-Option mit internem 625-Wh- und externem 500-Wh-Akku im und am Unterrohr. Mit 1.125 Wh ist auch für lange Touren unermüdlicher Support garantiert. Praktisch: Falls der zweite Akku nicht benötigt wird, kann alternativ ein Flaschenhalter via Adapter integriert werden. Der Performance Line CX-Antrieb von Bosch ist das Kraftpaket unter den Antrieben - und natürlich verbaut im Rapcon Pmax. Auch auf anspruchsvollen Touren bringt es mit einem Drehmoment von bis zu 85 Nm mehr Fahrspaß auf den Trail - bei 2,9 kg Gewicht und besonders kompakter Baugröße. Mehr Agilität und Grip beim Bergauffahren, sowie besseres Handling beim Kurvenfahren: Die gemischten Laufräder mit 29" vorne und 27,5" hinten machen's möglich. Das stylische Rapcon Pmax rollt wahlweise auch auf 29"-Reifen - dank großer Reifenfreiheit. Übrigens: Via Flip-Chip lässt sich die Geometrie ganz einfach persönlichen Vorlieben anpassen. Das E-MTB besitzt außerdem einen umfassenden Rahmenschutz: durch Edelstahlprotektoren an den hinteren Lagerpunkten, die abschraubbare Kabelführung an der linken Sitzstrebe und den Akku-Cover aus dämpfendem Gummi an der Unterseite des Unterrohrs. Durch die Lüftungsschlitze im Steuerkopfbereich kann während der Abfahrt kühlende Luft einströmen bzw. warme Luft beim Bergauffahren ausströmen. So wird die Akku-Erwärmung enorm verringert. Zudem können die Züge alternativ durch die Lüftungsschlitze verlegt werden.

Rapcon Pmax M, graphite grey matt/black Akku: 625 Wh Dämpfer: Rock Shox Super deluxe Felgen: DT-Swiss 1900 Gabel: ROCK SHOX YARI Reifen: Schwalbe Macic Mary 29x2.6 Sattelstütze: KS-Absenkbar Schaltung: Sram GX 10-50