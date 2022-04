Spark 960 He29 ro M Fully 12K Bereifung: F: SCHWALBE Wicked Will / 29x2.4", Performance / TLR / Foldable / Addix, R: SCHWALBE Wicked Will 29x Bremse hinten: SHIMANO MT501 Disc Bremse: SHIMANO MT501 Disc Bremsscheibe hinten: SHIMANO SM-RT54 CL / 180 mm Bremsscheibe: SHIMANO SM-RT54 CL / 180 mm Kassette: SHIMANO Deore CS-M6100-12 / 10-51 T Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: Syncros X-30SE / 32H / 30mm Felge hinten: Syncros X-30SE / 32H / 30mm Gabel: RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, 2-Modes / Reb. A Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 14,95 kg Grundfarbe: rot Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): SHIMANO FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline Innenlager: SHIMANO BB-MT500 / shell 41x92mm Kette: KMC X12 Lenker: Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm Lenkergrife: Syncros Pro lock-on grips MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Nabe/Schaltungsart: Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Spark Alloy SL 6011, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros C Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm Sattel: Syncros Tofino 2.5 Regular Schalthebel: SHIMANO Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus SP Connect: nein Speichen: Stainless Black 15G / 1.8mm Steuersatz: Syncros - ACROS Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 - ZS Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO FC-MT512-1, 55mm CL / 32T Vorbau: Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" Nabe: SHIMANO HB-MT410-B CL / 15x110mm Zulässiges Gesamtgewicht: 128 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2022-04-22T19:07:14+0000

Fahrrad-Marke Scott