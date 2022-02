Spark 940 Er29 sc M Diam 12K Bereifung: Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Ground / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip Bremse hinten: Shimano MT501 Disc Bremse: Shimano MT501 Disc Bremsscheibe hinten: Shimano SM-RT54 CL / 180 mm Bremsscheibe: Shimano SM-RT54 CL / 180 mm Cassette: SRAM SX-PG1210 / 11-50 T Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felgen: Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready Felge hinten: Syncros X-30SE / 32H / 30mm, Tubeless ready Gabel: RockShox Pike Select RL3 Air, Custom Charger 3-Mode Damper, 15x110mm Maxle Lite / 42mm offset / Tape Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 13,6 kg Grundfarbe: schwarz Hersteller: SCOTT HR-Nabe: Formula CL-148S / 12x148mm, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools Innenlager: SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm Kette: SRAM CN NX Eagle Lenkerbügel: Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm Lenkergriffe: Syncros Pro lock-on grips MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Nabe/Schaltungsart: SRAM NX Eagle 12 Speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S & M size 125mm / L & XL size 150mm Sattel: Syncros Tofino 2.5 Regular Schalthebel: SRAM SX Eagle Trigger SP Connect: nein Speichen: Stainless Black 15G / 1.8mm Steuersatz: Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 - ZS Straßenausstattung: nein Tretlager: SRAM X1 Eagle DUB, 55mm CL / 32T Vorbau: Syncros DC 2.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" VR-Nabe: Formula CL-811 / 15x110mm Zulässiges Gesamtgewicht: 128 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2022

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2022-02-23T06:53:31+0000

Fahrrad-Marke Scott