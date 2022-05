SCOTT SCALE 940 BIKE GRANITE BLACK Das SCOTT Scale 940 verfügt über einen ultraleichten Carbonrahmen. Die RockShox-Federung, der SRAM Eagle Antrieb und die Syncros-Komponenten sorgen für ein robustes und erschwingliches Hardtail, entwickelt für maximale Geschwindigkeit.

Scale 940 He29 sc L Diam 12K Bereifung: SCHWALBE Rapid Rob 29x2.25" / Active line Bremse hinten: SHIMANO MT200 Disc Bremse: SHIMANO MT200 Disc Bremsscheibe hinten: Shimano SM-RT10 CL 160 mm Bremsscheibe: Shimano SM-RT10 CL 180 mm Kassette: SRAM SX-PG1210 / 11-50 T Default Farbe: nein Felge: Syncros X-25 / 32H / 25mm Felge hinten: Syncros X-25, 25 mm, 32H Gabel: RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, Reb. Adj. / Lock Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 12,4 kg Grundfarbe: schwarz Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): FORMULA CL-3248 / Boost 12x148mm Innenlager: SRAM DUB PF integrated / shell 41x92mm Kette: SRAM CN SX Eagle Lenker: Syncros Alloy 6061, T shape Flat / 9° / 740mm, Syncros Pro lock-on grips MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: Scale Nabe/Schaltungsart: SRAM NX / Eagle 12 Speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Scale 3 Carbon / IMP Technology / HMF, BB92 / SW DM dropouts for Boost 12x148mm, SDS2 advanced Shock Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros / 31.6x400mm Sattel: Syncros Belcarra Regular 2.5 Schalthebel: SRAM SX Eagle Trigger Speichen: Stainless Black 15G / 1.8mm Steuersatz: Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8", Bearing diameter size 42mm and 52mm Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SRAM SX Eagle DUB Boost, 32T Vorbau: Syncros FL2.0, 6° / integrated Spacer & Top Cap, 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" Nabe: FORMULA CL-811 / 15x110mm