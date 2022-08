SCOTT SCALE 925 BIKE Das SCOTT Scale 925 hat eine von Rennen auf höchstem Niveau inspirierte Geometrie. Ein Shimano 12-Gang-Antrieb und Syncros-Komponenten vereinen sich in einem Hardtail, das förmlich darauf brennt, als Erstes durchs Ziel zu gehen.

Scale 925 He29 bl M Diam 12K Bremse hinten: Shimano MT501 Disc Bremse: Shimano MT501 Disc Bremsscheibe hinten: Shimano SM-RT64 CL / 160 mm Bremsscheibe: Shimano SM-RT64 CL / 180 mm Kassette: Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: Syncros X-25 / 32H / 25mm, Tubeless ready Felge hinten: Syncros X-25 / 32H / 25mm, Tubeless ready Gabel: Fox 32 Federgabel Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht: 11,25 kg Grundfarbe: blau Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): Formula CL-148M / 12x148mm / Micro Spline Innenlager: Shimano BB-MT500 / shell 41x92mm Kette: Shimano CN-M6100 Lenker: Syncros Fraser 2.0 / Alloy 6061, T shape Flat / 9° / 740mm Lenkergrife: Syncros Pro lock-on grips Nabe/Schaltungsart: Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Scale 3 Carbon / IMP Technology / HMF, BB92 / SW DM dropouts for Boost 12x148mm, SDS2 advanced Shock Reifengröße: 29x2.25 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros Duncan 2.0 / 10mm offset, 31.6x400mm Sattel: Syncros Belcarra Regular 2.0, CRMO rails Schalthebel: Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus Speichen: Stainless Black 15G / 1.8mm Steuersatz: Syncros Pro Drop in / Tapered 1.5"-1 1/8", Bearing diameter size 42mm and 52mm Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: Shimano SLX FC-M7100-1 / Hollowtech 2, 32T Vorbau: Syncros FL2.0, 6° / integrated Spacer & Top Cap, 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" Nabe: Formula CL-811 / 15x110mm Zulässiges Gesamtgewicht: 128 kg