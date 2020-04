Contess Da27 we XS MTB 27G



Bereifung: Kenda Booster

Bremsentyp: Hydraulische Scheibenbremse

Kassette: Shimano CS-HG200-9 / 11-36T

Einsatzbereich: Sport & Fitness

Felgen: Syncros X-20 Disc;32H / black

Gabel: Suntour XCT30-HLO;Hyd. Lockout / 100mm travel

Grundfarbe: weiß

Lenker: Syncros 3.0 / 680mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Women Pro grip

Nabe/Schaltungsart: Shimano Altus RD-M2000 27 Speed

Pedale: Feimin FP-873-ZU

Produktart: Damenfahrrad

Rahmenbezeichnung Herstel: Contessa Active 700/900 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing OLD 135mm / BSA73 Internal Cable Ro

Rücktrittbremse: nein

Sattel: Syncros Savona 2.5 V-Concept

Schalthebel: Shimano SL-M2000-9R R-fire plus / 2 way release w/gear indicator

Speichen: 14 G / stainless / black

Steuersatz: Ritchey LOGIC ZERO-OE

Kurbelgarnitur: Shimano FC-MT101 40x30x22

Umwerfer: Shimano FD-M2000 / 31.8mm