Axis eR Da29 li M Trap 12S



Akku: Bosch PowerTube 36V / 625 Wh

Bereifung: Schwalbe G-One Allround Perf. Tires

Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse

Kassette: SRAM SX Eagle

Einsatzbereich: E-Bike

Felgen: Syncros MAXX Disc / 32H Tubeless ready

Gabel: SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29" 100mm Travel / 15x110 bolt Axle / Remote Lock Out

Gewicht: 24,7 kg

Gepäckträger: Axis by Racktime 25KG

Kette: Sram SX Eagle

Lenker: Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise Syncros Lock On Grip

Motor-Hersteller: Bosch

Motortyp: Mittelmotor

Pedale: VP VPE-506

Produktart: Damenfahrrad

Sattel: Syncros M3.0

Schalthebel: SRAM SX1 Eagle Trigger

Speichen: Sapim double butted

Steuersatz: Syncros FL2.0 Urban / Tapered 1.5"-1 1/8" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm

Kurbelgarnitur: FSA CK-745 IS GEN4 MTB 175MM / 38T SRAM CRING X-SYNC 2 EAGLE