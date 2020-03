Beschreibung

Das SCOTT Aspect eRide 30 packt bewährte elektrische Antriebstechnologie in eine komfortable Off-Road-Verpackung. Für die nötige E-Power sorgt das 500 Wh Bosch Antriebssystem. Das E-Aspect gibt dir also genug Energie für stundenlange Rides.