SCOTT ASPECT 950 BIKE ORANGE Das SCOTT Aspect 950 ist ein leichtes und effizientes Hardtail-Mountainbike zu einem angemessenen Preis. Mit Scheibenbremsen und Syncros Komponenten ist es das perfekte Bike für Einsteiger und kostenbewusste Mountainbiker.

Aspect 95 He29 or XL Diam 18K Bereifung: KENDA Booster, 2.4" / 30TPI Bremse hinten: TEKTRO HDM275 Hydr. Disc Bremse: TEKTRO HDM275 Hydr. Disc Bremsscheibe hinten: TEKTRO / 6 Bolt / 160 mm Bremsscheibe: TEKTRO / 6 Bolt / 160 mm Kassette: SHIMANO CS-HG200-9 / 11-36T Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Felge: Syncros X-20 Disc, 32H / black Felge hinten: Syncros X-20 Disc, 32H / black Gabel: Suntour XCT30-HLO, Hyd. Lockout / 100mm travel Anzahl Gänge: 18 Gang Gewicht: 14,4 kg Grundfarbe: orange Hersteller: SCOTT Nabe (Hinterrad): FORMULA DC-25 8s RQR Disc Innenlager: SHIMANO BB-MT500, Hollowtech II / threaded Kette: KMC X9 Lenker: Syncros 3.0 / 720mm, black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Lenkergrife: Syncros Pro Grip MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Nabe/Schaltungsart: Shimano Altus RD-M2000, 18 Speed NOS: nein Pedale: Feimin FP-873-ZU Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Tubing, BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hange Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: Syncros 3.0, 31.6mm / 350mm / Black Sattel: Syncros 3.0 Schalthebel: SHIMANO SL-M2010, R-fire plus / 2 way release, w/gear indicator SP Connect: nein Speichen: 14 G / stainless / black Steuersatz: Syncros OE Press Fit / 1 1/8", OD 50mm / ID 44mm Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO FC-MT2102, 2-piece Design / 36X22 Umwerfer: SHIMANO FD-M2020-TS / 31.8mm Vorbau: Syncros 3.0 / 7° / Black Nabe: FORMULA DC-19 FQR Disc Zulässiges Gesamtgewicht: 128 kg