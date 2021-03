Das All-Mountain E-MTB R.X+ ist ein antriebsstarker Alleskönner mit ausgeklügelter Fahrwerkskinematik. Die Integrated Power Unit - je nach Ausstattungsvariante mit herausnehmbarem 648 Wh oder festem 518 Wh Akku - bietet genug Power, um ausgedehnte Touren zu meistern, denn der neue Brose Drive S sorgt für erhöhte Effizienz, Leistung und Kraft. Die vier Unterstützungsstufen lassen sich frei nach den eigenen Vorlieben wählen und nach Abriegelung des Antriebs, entkoppelt der Motor zu 100% und macht widerstandsloses Pedalieren möglich. Bergab strotzt das R.X+ mit Kontrolle auf technischen Abfahrten. Das All-Mountain Modell eignet sich ideal für Individualisten, die sich die Laufradgröße - nach persönlicher Vorliebe - selbst aussuchen möchten. Denn das R.X+ ist in den Varianten von Transalp (29"), Trail (27,5") und Traction (27"+) erhältlich. Über die Multiple Dropout Inlay Ausfallenden (MDI III) lässt sich zudem die Hinterbaulänge verändern, so dass fahrdynamische oder auch körpergrößenspezifische Anpassungen vorgenommen werden können. Die Ausstattung ist speziell für die Belastung bei E-Bikes ausgelegt. Die gesamte Fahrwerkskinematik und das Federelement sind auf den All Mountain Einsatz abgestimmt. Insbesondere im Anfangsbereich des Gesamtfederwegs zeigt die Gradientenkurve der Federkennlinie einen deutlich geringeren Abfall, wodurch sich der Dämpfer leichter anpassen lässt. Die linearisierte Federkennlinie des Hinterbaus unterstützt die Absorption kleiner Schläge. So wird die Traktion bergauf und beim Überfahren von Hindernissen signifikant verbessert. Der MHS I AR Steuersatz begrenzt den Lenkeinschlag bis 65° auf beiden Seiten, um Beschädigungen am Rahmen zu verhindern. Die im Rahmen verlegten Züge sorgen nicht nur für eine aufgeräumte Optik, sondern vermindern auch enge Radien und Reibung und sorgen so für präziseres und einfacheres Schalten.

RX+ Trail Ultra Akku-Hersteller: BMZ Akku-Typ: IPU.660.R CARBON / REMOVABLE PROTECTION COVER Akku-Position: integriert Bereifung: Continental Baron Projekt Bereifung Kassette: SHIMANO XTR 9100 10-51T. 12-SPEED Einsatzbereich: MTB / E-Bike 25 KM Einsatz: All Mountain Felge: DT SWISS 27.5 HX1501 SPLINE ONE (30) 110-15/148-12 TAS CL Gabel: Fox 36 Float FIT4 LSC Factory Kashima Federgabel Nabe (Hinterrad): DT SWISS Kette: SHIMANO XTR 9100 12-SPEED Lenker: Crankbrothers Lenker Motor-Hersteller: Brose Motortyp: Mittel.-Tretlagermotor Nabe/Schaltungsart: SHIMANO XTR 9100 12-Gang Schaltwerk Naben: DT Swiss Produktart: Unisexfahrrad Reifengröße: 27.5x2.60 Sattelstütze: Crankbrothers Sattelstütze einstellbar Sattel: Ergon SMA 30 Schalthebel: Shimano XTR I-Spec Schalthebel Speichen: DT SWISS Kurbelgarnitur: E13 TRS+ CARBON 165 mm / E13 SPYDER ISIS II - BOOST Satori UP2 A-head Vorbau,: CRANKBROTHERS E35 50 MM (S, M) / 70 MM (L, XL) Nabe (Vorderrad): DT SWISS