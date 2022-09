RE 750 Pro 29 / 27,5+ Fully M/44 rot Akku-Hersteller: ROTWILD Akku: ROTWILD IPU750 Carbon Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: SCHWALBE MAGIC MARY / HANS DAMPF EVO SUPER GROUND / TRAIL TLE SOFT / 29X2.40 / 27.5X2.60 Bremse hinten: SHIMANO XT 8120 FIN PAD Bremse: SHIMANO XT 8120 FIN PAD Bremsscheibe hinten: SHIMANO RT800/810 SENSOR ICE 203/203 Bremsscheibe: SHIMANO RT800/810 SENSOR ICE 203/203 Kassette: SHIMANO CS 7100 10-51T. 12-SPEED Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: BROSE Display Remote BROSE App / USB Spacer ready Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad 10) Gabel: FOX 38 Float Factory Kashima 170 mm / Fit Grip2 / HSC/LSC HSR/LSR / E-Bike+ / OD-Crown Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: schwarz Hersteller: ADP Engineering GmbH Kette: SHIMANO HG 7100 12-SPEED Lenker: e*thirteen Plus Ø35 MM / 20 mm Rise / 780 mm Width / AL7050 I.C.R Lenkergriffe : ERGON GD10 SLIM FACTORY FROZEN Laufradsatz: DT SWISS HX1501 SPLINE1 (30) RATCHET EXP OS 30 / 110-15/148-12 TAS / CL MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Brose Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor .9) Motortyp: Brose S-Mag Nabe/Schaltungsart: SHIMANO XT 8100 12-SPEED NOS: nein .2) Produktart: Fully MTB Rahmenbezeichnung Herstel: Vollcarbon-Rahmen Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: e*thirteen Vario Covet Infinite Individual up to 260 mm (XL) Sattel: ERGON SM Enduro Comp Schalthebel: SHIMANO XT I-SPEC EV 2 Shop: bestellt SP Connect: nein Steuersatz: ACROS RW750 1.5 HEADSET W/ BLOCKLOCK Straßenausstattung: nein 15) Kurbelgarnitur: e*thirteen Plus 160 MM (S, M) / 165 MM (L, XL) Satori UP2 A-head Vorbau,: e*thirteen Plus Ø35 MM / 50 MM / AL7050 I.C.R. Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

