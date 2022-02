Big Mountain at its best! Wenn ein Trail dein Weg ist, ist das R.X750 dein Ziel. Big Mountain at its best, mit kräftigem Antrieb und schluckfreudigem Fahrwerk. Benchmark für den Einsatz im steilen, anspruchsvollen Gelände ist die neue IPU750 Power Unit in Kombination mit dem Brose Drive S-Mag Motor. Der semi-integrierte, 750 Wh leistungsstarke Akku bietet neueste Zelltechnologie in einem kompakten und robusten Aluminiumgehäuse, in der Ausstattung ULTRA sogar im Carbon-Akkugehäuse. Die natürliche Sensorik des Brose Drive S-Mag Motor verleiht dem R.X750 echtes Bike-Feeling; eine Maximalleistung von 90 Nm lässt Höhenmeter dahinschmelzen und den Spaß wachsen. Für überlegenen Big-Mountain-Einsatz wurde das 150 mm Fahrwerk komplett neu konstruiert, um einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen und Downhill-Eigenschaften zu verbessern. Leicht und äußerst steif ist der Carbonrahmen des R.X750 - eine speedorientierte Abfahrtsgeometrie mit niedrig verlaufendem Oberrohr, tiefsitzendem Dämpfer, 66° Lenkwinkel und 74° Sitzwinkel sowie ein verlängerter Reach sorgen für viel Bewegungsfreiheit. Eine Kombination aus 29er Vorderrad und 27.5? Hinterrad unterstützt das gute Handling; mit 29 Zoll Reifen wird das Überrollverhalten verbessert und das Überschlagsgefühl reduziert; in den Abfahrten bringen quirlige 27.5er Reifen beste Agilität.

R.X750 Pro Er27 sw L Fully 12K Akku-Hersteller: ROTWILD Akku: Rotwild IPU750 Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Schwalbe Magic Mary / Hans Dampf EVO Super Ground / Trail TLE Soft Bremshebel hinten: Shimano XT 8120 Fin Pad Bremshebel: Shimano XT 8120 Fin Pad Bremse hinten: Shimano XT 8120 Fin Pad Bremse: Shimano XT 8120 Fin Pad Bremsscheibe hinten: Shimano RT800/810 Sensor Ice 203 mm Bremsscheibe: Shimano RT800/810 Sensor Ice 203 mm Kassette: Shimano CS 7100 10-51T 12-Speed Default Farbe: nein Display: Brose Allround / Connect C Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung 2: rot Gabel: Fox 36 Float Performance Federgabel Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: schwarz Hersteller: ADP Engineering GmbH Kette: Shimano HG 7100 12-Speed Lenkergrife: Ergon GD10 Slim Factory Frozen Laufradsatz: DT Swiss HX1501 Spline One (30) 110-15/148-12 TAS CL MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Brose Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: R.X750 Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Brose S-mag 250W 90Nm Nabe/Schaltungsart: Shimano XT 8100 12-Speed NOS: nein Onlinewarengruppe: online Produktart: Mountainbike Rahmen: Vollcarbon-Rahmen Reifengröße (ETRTO): 62- 622 / 65-584 Reifengröße (Zoll): 29 x 2.40 / 27.5 x 2.60 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: 8PINS H01 Ø34.9 mm / Setback / Up to 230 mm (XL) Sattel: Ergon SM Comp Schalthebel: Shimano XT I-SPEC EV Steuersatz: Acros RW750 1.5 w/ Blocklock Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: E13 Plus 160 mm (S) / 165 mm (M, L) / 170 mm (XL) Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg