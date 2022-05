R.X375 PR Er29 sc XL Diam 12K Akku-Hersteller: ROTWILD Akku: ROTWILD IPU375 QR Carbon Akku-Typ: Lithium Ionen Bereifung: Schwalbe Nobby Nic EVO Super Ground TLE Speedgrip Bremshebel hinten: Shimano XT 8120 Fin Pad Bremshebel: Shimano XT 8120 Fin Pad Bremse hinten: Shimano XT 8120 Fin Pad Bremse: Shimano XT 8120 Fin Pad Bremsscheibe hinten: Shimano RT800/810 Sensor Ice 180 mm Bremsscheibe: Shimano RT800/810 Sensor Ice 203 mm Kassette: Shimano CS 7100 10-51T 12-Speed Default Farbe: nein Display: SHIMANO EP800 Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Gabel: FOX 36 Float Performance 150 mm / Fit Grip 3-Pos Micro Adjust / E-Tuned Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: schwarz Hersteller: ADP Engineering GmbH Kette: Shimano HG 7100 12-Speed Lenker: Rotwild B280 AL7075 Ø35 mm / 15 mm Rise / 780 mm Width Lenkergrife: Ergon GD10 Slim Factory Frozen Laufradsatz: DT Swiss HX1501 Spline One (30) 110-15/148-12 TAS CL MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Shimano Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: R.X375 Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano XT 8100 12-Speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Vollcarbon-Rahmen Reifengröße (ETRTO): 60-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2.35 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: 8PINS H01 Ø34.9 mm / Setback / Up to 230 mm (XL) Sattel: Ergon SM Comp Schalthebel: Shimano XT I-SPEC EV Steuersatz: Acros RW375 1.5 w/ Blocklock Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: E13 Plus 160 mm (S) / 165 mm (M, L) / 170 mm (XL) Vorbau: Rotwild S140 AL7075 Ø35 mm / 50 mm Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg

