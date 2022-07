Überlegende Enduro-Performance, dank Shimano EP8-Motor mit 85 Nm, 375 Wh Akku, Magura MT5 HC1-Scheibenbremse und Crankbrothers Highline Remote-Post. Wer die Welt erobern will, muss wissen, was er will. Von den heimischen Mittelgebirgstrails, den verblockten Wegen der Alpen, über Norwegens Flowtrails bis zum Northshore in Kanada - geht es in anspruchsvolles Gelände, braucht man ein aktives Bike mit Nehmerqualitäten. Ein Bike wie unser R.E375. Mit 29 Zoll Laufrädern und 170 mm Fahrwerk verleitet es dazu, Heldentaten zu vollbringen. Damit es noch mehr den ursprünglichen Charakter des Mountainbikens widerspiegelt, haben wir es mit dem neuen Shimano EP8-Motor ausgestattet - ein kompaktes Kraftpaket mit satten 85 Nm Drehmoment bei lediglich 2.500g Gewicht. In Kombination mit dem hochsteifen Vollcarbon-Rahmen ergibt sich ein unvergleichlich leichtes und aggressives E-MTB, das Fahrdynamik neu definiert. Geringes Gesamtgewicht und ein potentes, leistungsstarkes Fahrwerk sind unsere Zutaten, um ruppige Trails und massive Sprünge mit einer einzigartigen Leichtigkeit zu nehmen; Handling und Beschleunigung spielen in den Sphären eines nicht motorisierten MTB. Im R.E375 verfolgen wir einen extremen Geometrie-Ansatz mit 63,5° Lenkwinkel und langem Reach, der überragende Kontrolle besonders bei hohen Geschwindigkeiten garantiert. Das ansatzlose Fade-out/Fade-in an der Unterstützungsgrenze bringt zudem ein natürliches Fahrgefühl und sorgt für effizientes Pedalieren. Das neue R.E375 zeigt, was alles möglich ist.

R.E375 Core Er29 sw XL Fully 12K Akku-Hersteller: ROTWILD Akku: ROTWILD IPU375 QR Carbon Akku-Typ: Lithium Ionen Bremse hinten: MAGURA "MT5" Bremse: MAGURA "MT5" Kassette: SHIMANO CS 6100 10-51T 12-Speed Display: SHIMANO EP800 Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: schwarz Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: schwarz Hersteller: ADP Engineering GmbH Kette: SHIMANO HG 7100 12-Speed Lenkergrife: ERGON GD10 Slim Factory Frozen Laufradsatz: Crankbrothers Laufradsatz MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Shimano Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: R.E375 Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano XT 8100 12-Speed NOS: nein Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Vollcarbon-Rahmen Rücktrittbremse: nein Sattel: ERGON SM Enduro Comp Schalthebel: SHIMANO XT I-SPEC EV Steuersatz: ACROS RW375 1.5 w/ Blocklock Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: E13 Plus 160 mm (M) / 165 mm (L, XL)