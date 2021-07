Versteigert wird mein Rocky Mountain Powerplay Altitude 90, also das Spitzenmodell mit Carbonrahmen und Carbonhinterbau. Im Modelljahr 2018 verfügte das Bike über die hochwertigste Ausstattung, war deutlich leichter als die späteren Jahrgänge und mit 10.000€ Neupreis auch am teuersten. Ausgestattet ist das Rad mit einem Fox Factory Fahrwerk, Carbonlaufrädern, Carbonkurbeln, Carbonlenker etc. Als Upgrade wurden verbaut : Sram XX1 11fach Schaltung, Sram XX1 Kassette, Magura 1893 Limited Edition Bremsen, Selle Italia Carbonsattel und diverse Titanschrauben zum Gesamtpreis von € 1400. Das Bike wiegt ohne Pedale 21,3 Kg. Es wurde nie im Bikepark sondern ausschließlich auf Trails genutzt und ist Sturz- und unfallfrei. Unvermeidliche Gebrauchsspuren sind vorhanden aber das Rad ist optisch noch sehr appetitlich und technisch einwandfrei. Es wurden aktuell die Modelljahr 2020 Technikupdates verbaut, alle Altteile wie Sram EX Schaltgruppe und Sram Guide Bremsen sowie der erste Iwoc gehören zum Angebot. Im Mai 2019 wurde anlässlich einer Antriebsüberprüfung durch den Rocky Mountain Service ein neuer 633 Wh Akku verbaut. Gekauft habe ich das Bike im Juni 2018 als Neurad beim örtlichen Vertragshändler, es war kein Vorführer und wurde nur von mir 2400 Kilometer gefahren, hat immer gut funktioniert und durch seine extreme Handlichkeit viel Spaß gemacht. Privatverkauf ohne Gewährleistung und Rücknahme.

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2018

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2021-07-24T14:06:33+0000

Fahrrad-Marke Rocky Mountain