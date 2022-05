Prorace 3.9 Da29 Rh40cm grau 12K Bereifung: TOUGH TOM K-Guard 29X2.25 (FRONT) RAPID ROB K-Guard 29X2.25 (REAR) (2) Bremse hinten: Shimano BR-MT200 with J-KIT 160 mm DISC Bremse: Shimano BR-MT200 with J-KIT 180 mm DISC Kassette: Shimano Deore 12spd 10-51T (CSM6100) Default Farbe: nein Felge: RODI EXCALIBUR XC2 622x19C 32H TAPERED SPOKES (1) Felge hinten: Rodi Excalibur XC2, tapered Spokes, 622x19C Gabel: SUNTOUR RAIDON REMOTE QR15mm AIR 100mm BOOST Anzahl Gänge: 12 Gang Grundfarbe: grau Hersteller: GHOST-Bikes GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO MT410 - Microspline Innenlager: Shimano Press Fit MtB 92 Kette: SHIMANO Deore 12spd (CN-M6100) Lenker: LAPIERRE 6061 TOP FLAT W: 720mm Ø: 31.8mm Lenkergrife: LAPIERRE by HERRMANS DD30B MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Modellserie: PRORACE Nabe/Schaltungsart: SHIMANO Deore M6100 12spd NOS: nein Pedale: NW 91K steel cage Produktart: Erwachsenenfahrrad Reifengröße (Zoll): 29 x 2,25 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: LAPIERRE ALLOY Ø: 27.2mm L: 400mm Sattel: LAPIERRE by VELO Schalthebel: SRAM SX Eagle 12Spd Steuersatz: FSA ORBIT 1.5Z SC NO.57SC Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO FCM-510 12spd 170mm/32T (XS, S), 175mm/32T (M, L, XL) Vorbau: LAPIERRE ALLOY 3D FORGED 7° Ø: 31.8mm L: 60mm(XS, S) / 70mm (M, L)/ 80mm (XL) Nabe: SHIMANO MT400

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 19/05/2022