Lapierre OVERVOLT TR 5.6 Genießen Sie die Trails mit unstillbarem Appetit dank des Overvolt TR 5.6. Mit einem Federweg von 120 oder 130 mm, einem Aluminiumrahmen und einem Bosch- oder Yamaha-Motor wurde das Overvolt TR entwickelt, um grenzenlos durch die Berge zu rauschen. Es passt sich an den Fahrstil jedes Fahrers an. Setzen Sie sich Ziele, die Sie für unerreichbar hielten, fahren Sie bergab und genießen Sie den Nervenkitzel. Und dann geht es wieder los. Dank niedrigem und mittigem Schwerpunkt ist das Handling des Overvolt TR erstklassig. Und Sie können wahrscheinlich nicht genug bekommen. Wollen wir wetten?

Overvolt TR 5.6 Un27 Rh51cm blau Fully 11K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Vertikal 625 Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Vertikal integriert Bereifung: MAXXIS® FT: MINION DHF 60TPI EXO TLR / RR: REKON 60TPI EXO TLR Bremse hinten: SHIMANO MT401 180 mm DISC Bremse: SHIMANO MT401 203 mm DISC Kassette: SHIMANO Deore 10-51T Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Purion Display Farbrichtung: blau Felge: LAPIERRE eAM+ 32H RR: 584-35c Felge hinten: LAPIERRE eAM+ 32H, 584-35C rear Gabel: SR Suntour XCR Federgabel Anzahl Gänge: 11 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: blau Hersteller: GHOST-Bikes GmbH Nabe (Hinterrad): LAPIERRE BY Fastace DA210 4 SEALED BEARINGS, BOOST 12x148, 32H Centerlock Kette: KMC E11 Turbo 11s Lenker: LAPIERRE ALLOY 6061DB Ø: 31.8mm W: 760mm R: 15mm (S/M) W: 760mm R: 30mm (L/XL) Lenkergrife: LAPIERRE GRIPS S/M: Small Diameter L/XL: Large Diameter MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: OVERVOLT Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Bosch Performance CX 250W 85Nm Nabe/Schaltungsart: SHIMANO DEORE 11s NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: VP VPE-527 Produktart: Mountainbike Reifengröße (Zoll): 27,5 x 2,6 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: LAPIERRE DROPPER by JD Ø: 31.6mm TRAVEL 100mm(S) 130mm(M) 150mm (L,XL) + SHIMANO Lever Sattel: SELLE ROYAL Vivo Schalthebel: SHIMANO Deore 11s SP Connect: nein Steuersatz: FSA NO.55R/57E, Anod black 1-1/8"-1.5" Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: LAPIERRE OVERVOLT ISIS 160 (S/M) / 165mm (L/XL) + E13 Steel Ring 34T Vorbau: LAPIERRE CNC 0° Ø: 31.8mm L: 45mm(S,M) 50MM(L,XL) Nabe: LAPIERRE BY Fastace DA210 BOOST 15x110, 32H Centerlock