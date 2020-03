OFF 6 Un26 bl Rh45cm MTB 9GA



Bereifung: Schwalbe Rocket Ron 26 x 2,25?

Bremshebel: Ergonomisch passender Bremshebel für kleine Kinderhände

Bremsentyp: hydraulische Scheibenbremse

Kassette: 9-fach, 11 - 36 Zähne

Einbaudimensionen (Hinter: 135 x 12 mm

Einbaudimensionen (Vorder: 100 x 15 mm

Felgen: Superleichte woom OFF DISCO TEC Doppelkammer-Felgen aus Aluminium

Gabel: Leichte Carbon-Gabel, 1 1/8? - 1? Baby Taper Schaft

Gewicht: ca. 9,3 kg

Nabe (Hinterrad): Alu-Naben mit gedichteten Industrielagern und Steckachse

Klingel: nein

Lenker: Breiter, ergonomisch angepasster und leichter Lenker aus Aluminium für eine bessere Kontrolle

Lenkergriffe: Kindgerechte, schadstofffreie Silikongriffe mit kleinem Durchmesser. Lenkerenden mit verschraubten R

Nabe/Schaltungsart: SRAM X5 9-fach

Nippel: Aluminium

Pedale: Plattformpedale aus faserverstärktem Nylon mit Cr-Mo-Achse und gedichteten Industrie-Kugellagern

Produktart: Unisex

Pumpe: nein

Rahmenbezeichnung Herstel: Rahmenmaterial: leichtes, hochwertig verarbeitetes 6061-T6-Aluminium mit konifizierten und hydrogefo

Reifengröße (ETRTO): 57-559

Rahmengeometrie Oberrohr : 570 mm

Rahmengeometrie Radstand: 1060 mm

Rahmengeometrie Sitzrohrw: 71 Grad

Rahmengeometrie Steuerroh: 69 Grad

Vorbaulänge: 50 mm

Rahmenschloss: nein

Rücktrittbremse: nein

Sattelstütze: Anodisierte Alu-Sattelstütze, 27,2 x 250 mm.

Sattel: Schadstofffrei & ergonomisch angepasst an den kindlichen Beckenknochen, seitlicher Schutz zum Anlehn

Schalthebel: SRAM Trigger

Speichen: G14

Steuersatz: Vollintegrierter 1 1/8? - 1? Steuersatz, gedichtete Industrielager

Kurbelgarnitur: Leichte, geschmiedete Kurbeln aus Aluminium mit geringem Pedalabstand (Q-Faktor) 28 Z

Satori UP2 A-head Vorbau,: Geschmiedetes Aluminium mit Zwei-Klemmen-Lenkerbefestigung. +/-15° Flip-Flop-Bauweise zur Anpassung

Nabe (Vorderrad): Alu-Naben mit gedichteten Industrielagern und Steckachse