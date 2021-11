Superfoxy Carbon RR Auch, wenn es kein reinrassiges Downhill Bike ist, ist das SuperFoxy Carbon RR mit seinen 170mm Federweg vorn und 160mm hinten klar auf Abfahrten fokussiert. Mit diesem ,,Mini-Summum" kannst du immer alles geben und dabei die Leichtigkeit und das Feeling genießen, welches der STEALTH AIR CARBON Rahmen bietet. Kein Sprung, Trampelpfad oder Trail wird dich bremsen, wenn du Vollgas gibst. Seine Rennsport Gene zeigen sich in jeder Lebenslage, mit einer für diesen Federweg überraschend guten Beschleunigung. Das SuperFoxy ist die perfekte Kombination für alle, die die besten Abfahrten am liebsten in Verbindung mit dem Weg nach oben aus eigener Kraft genießen. Für den Sprung zum nächsten Level bietet das SuperFoxy RR darüber hinaus die besten Komponenten auf dem Markt, insbesondere die neueste Öhlins Fahrwerkstechnik (mit Coil Dämpfer hinten) und die Qualität der ONOFF Komponenten. Eine klare Ansage!

Superfoxy Carbon RR L Einsatz: Enduro Gabel: Öhlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube Kartusche, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Produktart: Herrenfahrrad