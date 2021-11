Das Rift Zone stellt das modernste 29-Zoll-Trailbike mit kurzem Federweg dar, das mit 125 mm MultiTrac-Federung, progressiver Geometrie und einem Carbonrahmen ausgestattet ist. Das Rift Zone ist ein ideales Bike, um zwischen langen Trail-Tagen im Sattel und schnellen Gruppenfahrten unter der Woche zu mischen.

- Rahmen: All New Unidirectional Carbon Fiber Front Triangle, Series 4 Alloy Rear End, 29” Wheels, 125mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 148x12mm Boost Thru-Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs - Federgabel: Fox Performance 34 Float, 130mm Travel, 3-Position Micro Adjust Compression Adjustment, Rebound Adjustment, 110x15mm Kabolt Axle, 44mm Offset - Dämpfer: Fox Float DPX2, Performance Series, EVOL Air Spring, 3-Position Compression Adjustment, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, M8x30mm Top, M8x25mm Bottom - Felgen: Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Welded Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible - Nabe hinten: Shimano, Microspline 148x12mm, Centerlock Disc, 32H - Nabe vorne: Shimano, 110x15mm, Centerlock Disc, 32H - Speichen: 14g Black Stainless Steel - Reifen: Front: Maxxis Minion DHF 29x2.5”, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Compatible Rear: Maxxis Minion DHR II 29x2.4”, 3C Maxx Terra, EXO+, Tubeless Compatible - Schaltwerk: Shimano XT 12-Speed, SGS - Schalthebel: Shimano SLX 12-Speed, I-Spec EV - Kurbelgarnitur: FSA Gradient, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Mego EXO Spindle, Boost Spacing - Innenlager: BB392 EVO, 73mm BSA Threaded - Kette: KMC X-12 Silver and Black - Kassette: Shimano SLX M7100 Cassette, 12-Speed, 10-51T - Bremse vorne: Shimano SLX Hydraulic Disc, 203mm Rotor - Bremse hinten: Shimano SLX Hydraulic Disc, 180mm Rotor - Bremshebel: Shimano SLX Hydraulic, I-Spec EV - Lenker: Deity Skyline Bar, 787mm Width, 25mm Rise - Vorbau: Marin 3D Forged Alloy, 35mm - Griffe: Marin Single Clamp Locking - Steuersatz: FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” - Sattelstütze: X-Fusion Manic with PNW Loam Lever, Size M 150mm, 30.9mm - Sattel: Marin Trail Speed Concept Pro