Das Rift Zone 27.5 ist unser spielfreudigstes Trail Bike, geschaffen um an jeder Wurzel Airtime zu suchen, immer neue Lines zu finden, und jede Fahrt mit einem richtig breiten Grinsen zu beenden. Ein vollgefedertes Spaßinstrument für jeden Trail, mit einem unglaublichen Preis-/Leistungsverhältnis.

- Rahmen: Series 3 6061 Aluminum Frame, 27.5” Wheels, 120mm Travel, MultiTrac Suspension Platform, 141 Boost Spacing (upgradable to 148x12), 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs - Federgabel: RockShox Recon Silver RL 27.5", 130mm Travel, Solo Air, Compression and Rebound Adjustment, Alloy Tapered Steerer, Fast Black Uppers, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Stealth, 37mm OffsetSteerer, Fast Black Uppers, 110x15mm Boost Spacing, Maxle Stealth, 37mm Offset - Dämpfer: X-Fusion O2 Pro R, Custom Tune, 210x50mm, M8x25mm Hardware Top and Bottom - Felgen: Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible - Nabe hinten: Shimano HB-MT200B, 141 QR, Centerlock, Standard Freehub Body - Nabe vorne: Shimano HF-MT400B, 110x15mm, Centerlock - Speichen: 14g Black Stainless Steel - Reifen: Vee Tire Crown Gem 27.5x2.3", Dual Control Compound, Tubeless Ready - Schaltwerk: Shimano Deore 11-Speed SGS, Shadow Plus, Direct Attachment - Schalthebel: Shimano Deore, 11-Speed, SL-5100R - Kurbelgarnitur: Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, Boost Spacing - Innenlager: External Sealed Cartridge Bearing - Kette: KMC X-11 Silver and Black - Kassette: SunRace, 11-Speed, 11-51T - Bremse vorne: Shimano BR-MT201 Hydraulic Disc, 180mm Rotor - Bremse hinten: Shimano BR-MT201 Hydraulic Disc, 180mm Rotor - Bremshebel: Shimano BR-MT201 Hydraulic Disc - Lenker: Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back - Vorbau: Marin 3D Forged Alloy, 35mm - Griffe: Marin MTN, Closed End - Steuersatz: FSA No 57, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” - Sattelstütze: Marin Alloy, 30.9mm - Sattel: Marin Speed Concept