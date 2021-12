Das El Roy ist das ultimative aggressive Stahl-Hardtail, das fur jeden Spaß zu haben ist, Es bringt dich locker auf den Berg, aber beim Bergabfahren zaubert es dir ein Grinsen ins Gesicht. Das MARIN El Roy basiert auf einem robusten , aber leichten 4130 CroMo Stahlrahmen mit Feinguss-Ausfall-Enden, integriertem Steuersatz, absenkbarer Sattelstütze 4K Bremsen.Das garantieren Dir größten Fahrspass bei maximale Stabilität. Die Geometrie des El Roy zielt auf Gravity-Ausfahrten mit 63° Winkel am Lenkrohr, 78° am Sattelrohr. 44mm Gabelversatz. Der Lack ist schick im schwarzen Glitzerkleid, als langlebiger , kathodizerter Tauchlack ausgeführt.

- Rahmen: Series 3 Double Butted and Formed CrMo Tubing, Integrated DropIn Headset, External Rear Derailleur and Brake Housing, Internal Dropper Post Routing, 148x12mm Boost Rear Spacing, Post Mount Brake Mounts - Federgabel: Marzocchi Z1, 140mm Travel, EVOL Air Spring, GRIP Damper w/ Sweep Adjust, Kabolt 110 Axle, 44mm Offset - Felgen: Marin Double Wall Alloy, 29mm Inner, Welded Joint, Disc Specific, 32H, Tubeless Compatible - Nabe hinten: Shimano HB-MT410B, 148x12mm, Centerlock, Microspline Freehub Body - Nabe vorne: Shimano HF-MT410B, 110x15mm, Centerlock - Speichen: 14g Black Stainless Steel - Reifen: Maxxis Assegai 29x2.5", MAXX GRIP, Double Down, Tubeless Compatible - Schaltwerk: Shimano Deore 6100 12-Speed SGS, Shadow Plus, Direct Attachment - Schalthebel: Shimano Deore 12-Speed, SL-6100R - Kurbelgarnitur: FSA Comet, Modular 1x, 32T Direct Mount Chainring, MegaTooth Technology, Boost Spacing - Innenlager: Mega EXO, 73mm BSA Threaded - Kette: KMC X-12 Silver and Black - Kassette: Shimano Deore 6100 12-Speed, 10-51T - Bremse vorne: Shimano MT420, 4-Piston Hydraulic Disc, 203mm Rotor - Bremse hinten: Shimano MT420, 4-Piston Hydraulic Disc, 180mm Rotor - Bremshebel: Shimano MT4100 Hydraulic Lever, I-Spec EV Compatible - Lenker: Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back - Vorbau: Marin 3D Forged Alloy, 35mm - Griffe: Marin Single Clamp Locking - Steuersatz: FSA Orbit 40 No.42 ACB - Sattelstütze: X Fusion Manic with 1x Remote, Regular = 150mm Travel - Sattel: Marin Speed Concept