Anyplace. Anywhere. Anytime. Egal ob Panorama-Runde oder Feierabend Ausfahrt - das MACINA LYCAN ist dein treuer Begleiter auf jeder Tour. Mit der 140 mm Federgabel und den 140 mm Federweg am Heck, liegt sein Einsatzgebiet im All-Mountain-Bereich. Die 27“ Bereifung sorgt dabei für die optimale Wendigkeit. Der 85 NM starke BOSCH PERFORMANCE CX Motor sowie der Bosch POWERTUBE 625 Wh Akku, sind in einem Aluminium Full-Suspension Rahmen der Extraklasse perfekt integriert. Mit dem MACINA LYCAN GLORIOUS gibt es den KTM-Klassiker auch als Damen E-Fully. Die Auswahl der Komponenten wurde hierbei speziell auf die Bedürfnisse von Bikerinnen angepasst. LFC ready.

E-SYSTEM BOSCH PT-CX6P4 Rahmen Macina Lycan 27.5" Alloy6061 SLL-E 140mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0196 GABEL Suntour XCR 34 air 27.5" LOR 140mm 15x110 taper DÄMPFER RockShox Deluxe Select+ 230x62.5 MOTOR Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm DISPLAY Bosch PURION LCD Display BATTERY Bosch PowerTUBE 625Wh hor. LADEGRÄT Bosch STANDARD Charger 4A SCHALTWERK SRAM SX Eagle 12speed SCHALTHEBEL SRAM SX Eagle eClick 12 KURBEL KTM TRAIL ISIS 170mm Q16 VORDERES KETTENBLATT SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount HINTERES KETTENBLATT SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 KETTE SRAM NX Eagle 12s BREMSE Shimano M4100 / MT420 4-Piston BREMSSCHEIBE Shimano RT64 CL 203 / 180 VORDERRAD KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black HINTERRAD KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black VORDERREIFEN Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 HINTERREIFEN Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 HANDGRIFF KTM Comp Lock LENKER KTM Comp rizer25 740mm LENKERVORBAU KTM Comp 7° GABELLAGERUNG KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit SATTEL KTM Line Sport SATTELSTÜTZE KTM Comp 30.9/400