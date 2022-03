KUbikes 27,5S MTB Das leichte KUbikes 27,5 Zoll MTB in Größe S mit 8 Gängen für Biker ab 9 Jahren. *KU Bikes können über unseren Onlineshop nur zur Abholung bestellt werden. Ein Versand über unserem Onlineshop wird von KU Bikes leider ausgeschlossen. Bei einem Kauf per Rechnung ist der Versand aber möglich. Bei Interesse oder für genauere Informationen bitte eine E-Mail an onlineshop@hild-radwelt.de schreiben.

27,5L MTB Ju27,5 orange S Bereifung: Kenda Bereifung Farbrichtung: orange Gewicht: 10,2 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 90 kg