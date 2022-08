A RELATIONSHIP YOU CAN TRUST. Schon im vergangenen Jahr bekam unser Aluminium-Klassiker einen neuen Rahmen. Das robuste, aber dennoch leichte Bike ist gleichzeitig trail- und alltagstauglich. Ein längeres Oberrohr und ein flacherer Lenkwinkel erhöhen die Abfahrstabilität. Der Boost-Hinterbau, inklusive Steckachse sowie das im Tretlagerbereich getaperte Sattelrohr sorgen für erhöhte Steifigkeit, wobei die schlanke 27,2mm Sattelstütze den Komfort bringt. Der dreifach konifizierte Alurahmen ist auf den Einsatz von Einfachantrieben optimiert, wodurch weiter an Gewicht gespart und an Steifigkeit zugelegt werden konnte. Das ULTRA bietet Montagemöglichkeiten für Seitenständer, Schutzbleche, sowie Gepäckträger und ist dein zuverlässiger Partner, dem du Tag für Tag vertrauen kannst.

ULTRA 1964 He29 sw S Diam 12K Bereifung: MAXXIS® Rekon RACE, EXO Tanwall/MAXXIS® Rekon RACE, EXO Tanwall Bremse: SHIMANO MT410 Bremsscheibe hinten: SHIMANO Tourney RT30 CL 160 Bremsscheibe: SHIMANO Tourney RT30 CL 180 Kassette: SHIMANO Deore M6100-12 / 10-51T Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: schwarz Gabel: RS JUDY SILVER Air RL TK LB 100 (black stanchions) Anzahl Gänge: 12 Gang Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Deore FH-MT410 CL 32H 148 TA Kette: SHIMANO Deore M6100 Lenker: KTM Comp Flat Top 720mm Lenkergrife: KTM Comp MTB MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT M8100-SGS shadow+ NOS: nein Pedale: KTM Team MTB Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: M1306 Reifengröße (ETRTO): 57-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,25 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Comp 27.2 Sattel: KTM Comp MTB Schalthebel: SHIMANO Deore M6100 SP Connect: nein Speichen: Richman 2.0 INOX black/Richman 2.0 INOX black Steuersatz: KTM Team Trekking 1 1/8-1.5, 5mm Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO Deore M6100-1 / 32T w/BB Vorbau: KTM Comp 7° Nabe: SHIMANO Deore HB-MT410 CL 32H 110 TA