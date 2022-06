A RELATIONSHIP YOU CAN TRUST. CHICAGO und PENNY LANE. Diese zwei legendären Namen in unserem Sortiment, stehen für zuverlässige Alltagsmountainbikes zum Einstiegspreis. Bei den höherpreisigen Rädern dieser Serie kommt derselbe Rahmen wie beim ULTRA SPORT zum Einsatz. Erneut kommen die Räder auch direkt in STREET Version, voll ausgestattet mit Schutzblechen, Gepäckträger, Licht und Seitenständer ,,Out of the Box". Beliebt, preiswert, langlebig - Dauergaranten für die KTM-Erfolgsgeschichte.

PENNY LANE He27 bl M Diam 24K Bereifung: SMARTPAC TwinSkin, black/SMARTPAC TwinSkin, black Bremse: SHIMANO Acera EF505 / MT200 Bremsscheibe hinten: SHIMANO Altus RT10 CL 160 Bremsscheibe: SHIMANO Altus RT10 CL 180 Kassette: SHIMANO Tourney HG200-8 / 12-32T Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: blau Frontleuchte: Sate Lite G1 Gabel: Suntour SF18-XCT-ATB DS 80 Anzahl Gänge: 24 Gang Grundfarbe: blau Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR Innenlager: Feimin B902 Kette: KMC Z8.3 Lenker: KTM Line Riser 12 680-720mm Lenkergrife: KTM Line MTB MonkeyLoad Ready: nein MonkeyLink Recharge: nein Nabe/Schaltungsart: Shimano Tourney TX800-SGS NOS: nein Pedale: KTM Line MTB BF Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: M2080-L Reifengröße (ETRTO): 54-584 Reifengröße (Zoll): 27,5 x 2,10 Rückleuchte: Sate Lite M4 Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Line 27.2 Sattel: KTM Line Sport Schalthebel: brake/shiftlever combination SP Connect: nein Speichen: Pillar 2.0 INOX silver/Pillar 2.0 INOX silver Ständer: KTM Rear 28" adjust Steuersatz: Ritchey Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: SHIMANO Tourney TY301-3 / 42-34-22T Umwerfer: SHIMANO Altus M313 Vorbau: KTM Line 15° Nabe: SHIMANO DH-3D37 CL 32H 100 QR