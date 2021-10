E-KTM Macina Team XL He 29/57625 Wh Diam 11K sw Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard Bremse hinten: Tektro HD-M750 / E730 4-Piston Bremse: Tektro HD-M750 / E730 4-Piston Bremsscheibe hinten: Tektro TR-17 2.3mm 6bolt 203 / 180 Bremsscheibe: Tektro TR-17 2.3mm 6bolt 203 / 180 Kassette: Shimano Deore M5100-11 / 11-51 Default Farbe: nein Display: Bosch Intuvia Felge: Ryde Andra29 32H 622x29C Felge hinten: Ryde Andra 29, 32H, 622x29C Gabel: Suntour XCR 34 air 29" LOR 120mm 15x110 taper Anzahl Gänge: 11 Gang Gewicht **: 25,5 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): DT Swiss 370 6bolt 32H 148-12TA Kette: KMC e11 Sport EPT e-bike Lenker: Ergotec low rizer GH15 Savety 740mm Griffe: Ergon GE10 Evo ergonomic MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: MACINA Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ Speichennippel: DT Brass NOS: nein Pedale: MTB-Pedal VP-195E alloy Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Macina MTB 29" Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / M-0666 Reifengröße (ETRTO): 57-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,25 Schloss (separat erhältli: ABUS Powertube PLUS Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: bySchulz G2.ST suspension 30.9/400 Sattel: Selle Royal Viaggio Schalthebel: Shimano Deore M5100-11 display Speichen: DT Alpine II 2.34 black Steuersatz: KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: KTM COMP ISIS 170mm Q16 Satori UP2 A-head Vorbau,: Ergotec Piranha2 6° Nabe (Vorderrad): DT Swiss 370 6bolt 32H 110-15TA Zulässiges Gesamtgewicht: 176 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2021-10-06T18:13:04+0000

Fahrrad-Marke KTM