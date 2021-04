Hunts you through the woods. Alle Hardtail-Liebhaber kommen bei KTM natürlich auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die E-Hardtail-Palette wartet mit klug gewählter Ausstattung und perfekten Handling-Eigenschaften. Bei allen Modellen gibt es die Wahl zwischen 27,5 und 29 Zoll Laufrädern. Das MACINA TEAM ist das Highlight Produkt der Hardtails. Der TEAM Rahmen mit dem BOSCH PERFORMANCE CX Motor und dem 85NM BOSCH POWERTUBE Akku ist unschlagbar in Sachen Leistungsfähigkeit. Für mehr zulässiges Gesamtgewicht ist die XL Version in unserem Programm.

E-SYSTEM BOSCH PT-CX6I4 Rahmen Macina MTB 29" Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / M-0666 GABEL Suntour XCR 34 air 29" LOR 120mm 15x110 taper MOTOR Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 - 25km/h / 85Nm DISPLAY Bosch INTUVIA LCD Display with Remote BATTERY Bosch PowerTUBE 625Wh hor. LADEGRÄT Bosch STANDARD Charger 4A SCHALTWERK Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ SCHALTHEBEL Shimano Deore M5100-11 display KURBEL KTM COMP ISIS 170mm Q16 VORDERES KETTENBLATT FSA Megatooth steel 38T with Chainguard HINTERES KETTENBLATT Shimano Deore M5100-11 / 11-51 KETTE KMC e11 Sport EPT e-bike BREMSE Tektro HD-M750 / E730 4-Piston BREMSSCHEIBE Tektro TR-17 2.3mm 6bolt 203 / 180 VORDERRAD KTM Line - DT Swiss 370 6bolt 32H 110-15TA / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black HINTERRAD KTM Line - DT Swiss 370 6bolt 32H 148-12TA / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black VORDERREIFEN Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard 57-622 HINTERREIFEN Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard 57-622 HANDGRIFF Ergon GE10 Evo ergonomic LENKER Ergotec low rizer GH15 Savety 740mm LENKERVORBAU Ergotec Piranha2 6° GABELLAGERUNG KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit SATTEL Selle Royal Viaggio SATTELSTÜTZE bySchulz G2.ST suspension 30.9/400 PEDALE MTB-Pedal VP-195E alloy