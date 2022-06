KTM Macina Team 692 HUNTS YOU THROUGH THE DAY. Alle Hardtail-Liebhaber kommen bei KTM natürlich auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die E-Hardtail-Palette wartet mit klug gewählter Ausstattung und perfekten Handling-Eigenschaften. Bei allen Modellen hast du die Wahl zwischen 27,5- und 29-Zoll Laufrädern. Generell sind E-Hardtails günstiger als von der Ausstattung vergleichbare Fully-Modelle. Zudem kommt ein geringerer Aufwand beim Service und der Setup Einstellung. Der TEAM Rahmen mit dem BOSCH PERFORMANCE CX Motor und dem 625WH BOSCH POWERTUBE Akku ist unschlagbar in Sachen Leistungsfähigkeit. Für mehr zulässiges Gesamtgewicht wartet die TEAM XL Version. Mit dem Fokus auf die Damenwelt warten vier verschiedene GLORIOUS Modelle im MACINA TEAM Sortiment. Alle Bikes sind LFC-ready.

TEAM 692 He29 sw XL Diam 12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard/SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Bremse hinten: SHIMANO M4100 / MT420 4-Piston Bremse: SHIMANO M4100 / MT420 4-Piston Bremsscheibe hinten: SHIMANO EM300 CL 180 magnet Bremsscheibe: SHIMANO RT30 CL 180 Kassette: SHIMANO Deore M6100-12 / 10-51 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch INTUVIA LCD Display with Remote Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: schwarz Gabel: Suntour Raidon 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: grau Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO MT410B CL 32H 148-12TA Kette: SHIMANO M6100-12 Lenker: KTM Comp flat 2X 720mm Lenkergrife: KTM Comp Lock MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ NOS: nein Pedale: MTB-Pedal VP-195E alloy Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Macina MTB 29" Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / M-0666 Reifengröße (ETRTO): 60-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,35 Schloss: ABUS integrated battery lock (X-Plus key) Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KTM Team Light CL-FJ21 - 34,9mm Sattelstütze: KTM Comp dropper internal Sattel: KTM Line Sport Schlauch: SCHWALBE SV19 - 40/62-622/635 - S40mm/SCHWALBE SV19 - 40/62-622/635 - S40mm Schalthebel: SHIMANO Deore M6100-12 display SP Connect: nein Speichen: DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black Steuersatz: KTM Team MTB 1.1/8"-1.5" angle limit Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: KTM Comp ISIS 170mm Q16 Vorbau: KTM Comp 7° Nabe: SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA