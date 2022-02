FÜR HARDTAIL-LIEBHABER HUNTS YOU THROUGH THE WOODS. Alle Hardtail-Liebhaber kommen bei KTM natürlich auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die E-Hardtail-Palette wartet mit klug gewählter Ausstattung und perfekten Handling-Eigenschaften. Bei allen Modellen gibt es die Wahl zwischen 27,5" und 29" Laufrädern. Das MACINA TEAM ist das Highlight Produkt der Hardtails. Der TEAM Rahmen mit dem BOSCH PERFORMANCE CX Motor (85Nm) und dem 625Wh BOSCH POWERTUBE Akku ist unschlagbar in Sachen Leistungsfähigkeit.

Macina Team 292 Un29 sw Rh48cmMTB 11K Akku-Hersteller: Bosch Akku: BOSCH PowerTube Horizontal 625 Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding Bremse hinten: Shimano MT401 / MT420 4-Piston Bremse: Shimano MT401 / MT420 4-Piston Bremsscheibe hinten: Shimano RT54 CL 180 Bremsscheibe: Shimano RT54 CL 180 Kassette: Shimano Deore M5100-11 / 11-51 Default Farbe: nein Display: BOSCH Intuvia Farbrichtung: schwarz Felge: Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC Felge hinten: Ambrosio E30 Trail, 32H, 622x30TC Gabel: Rock Shox Federgabel Anzahl Gänge: 11 Gang Gewicht: 23,2 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: schwarz Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano MT400B CL 32H 148-12TA Kette: KMC e11 Sport EPT e-bike Lenker: KTM Comp flat 2X 720mm Lenkergrife: KTM Comp Lock MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: MACINA Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Bosch Performance CX 250W 85Nm Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ Speichennippel: DT Brass NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: MTB-Pedal VP-195E alloy Produktart: Mountainbike Rahmen: Macina MTB 29" Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4 / M-0666 Reifengröße (ETRTO): 60-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,35 Schloss (separat erhältli: ABUS Powertube PLUS Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Comp 30.9/400 Sattel: KTM Line Sport Schalthebel: Shimano Deore M5100-11 display Speichen: DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black Steuersatz: KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: KTM COMP ISIS 170mm Q16 Vorbau: KTM Comp 7° Nabe: Shimano MT400B CL 32H 110-15TA Zulässiges Gesamtgewicht: 141 kg