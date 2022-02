FÜR HARDTAIL-LIEBHABER HUNTS YOU THROUGH THE WOODS. Alle Hardtail-Liebhaber kommen bei KTM natürlich auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die E-Hardtail-Palette wartet mit klug gewählter Ausstattung und perfekten Handling-Eigenschaften. Bei allen Modellen gibt es die Wahl zwischen 27,5" und 29" Laufrädern. Generell sind E-Hardtails günstiger als von der Ausstattung vergleichbare Fully-Modelle. Zudem kommt ein geringerer Aufwand beim Service und der Setup Einstellung. Einen günstigeren Weg, um in den Uphillflow zu kommen, bieten die MACINA RACE und MACINA RIDE Modelle. Das RACE ist ausgestattet mit dem BOSCH PERFORMANCE CX Motor (85Nm) und dem 500Wh BOSCH POWERTUBE Akku.

Macina Race 292 He29 ws 53cm 9K Akku-Hersteller: Bosch Akku: BOSCH PowerTube Horizontal 500 Akku-Kapazität (Ah): 13.4 Ah Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Smart Sam K-Guard Bremse hinten: Shimano MT200 / MT200 2-Piston Bremse: Shimano MT200 / MT200 2-Piston Bremsscheibe hinten: Shimano RT30 CL 180 Bremsscheibe: Shimano RT30 CL 180 Kassette: Shimano HG200-9 / 11-36 Default Farbe: nein Display: Bosch Purion LCD Farbrichtung: weiß Felge: Ryde Rival30 32H 622x30C Felge hinten: Ryde Rival 30, 32H, 622x30C Gabel: Suntour XCM Federgabel Anzahl Gänge: 9 Gang Gewicht: 22,6 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: weiß Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): Shimano MT400B CL 32H 148-12TA Kette: Shimano E6070-9 e-bike Lenker: KTM Comp flat 2X 720mm Lenkergrife: KTM Comp Lock MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: MACINA Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Bosch Performance CX 250W 85Nm Nabe/Schaltungsart: Shimano Alivio RD-M3100-SGS Shadow Speichennippel: DT Brass NOS: nein Onlinewarengruppe: online Pedale: MTB-Pedal VP-195E alloy Produktart: Mountainbike Rahmen: Macina MTB 29" Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 Reifengröße (ETRTO): 57-622 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,25 Schloss (separat erhältli: ABUS Powertube PLUS Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: KTM Comp 30.9/400 Sattel: KTM Line Sport Schalthebel: Shimano Alivio M3100-9 display Speichen: DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black Steuersatz: KTM Team drop/in 1.1/8"-1.5" Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: KTM COMP ISIS 170mm Q16 Vorbau: KTM Comp 7° Nabe: Shimano MT400B CL 32H 110-15TA Zulässiges Gesamtgewicht: 141 kg