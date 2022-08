MACINA PROWLER PRESTIGE ALL IN. ALL OUT. Das Ass im Trikotärmel. Mit dem MACINA PROWLER ist unser Entwicklungsteam buchstäblich ,,All In" gegangen. Bis ins letzte Detail wurde dieses Bike durchdacht und auf Perfektion getrimmt. 180 mm Federweg an der Gabel und 170 mm Federweg am Hinterbau machen schnell klar, dass dieses Bike für den anspruchsvollen Trail- und Enduro-Einsatz gedacht ist. Der Carbon-Rahmen ist auf der bewährten DiMMiX-Bereifung unterwegs: 29"-Laufrad an der Front für optimale Fahrstabilität und Lenkpräzision, gepaart mit der 27,5" PLUS-Bereifung am Heck für beste Kraftübertragung und Traktion, spielen im schweren Gelände all ihre Vorteile aus. Das Herzstück der PROWLER Linie 2022 ist der komplett neu entwickelte Rahmen, in Kombination mit dem bewährten STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) Konzept und dem BOSCH SMART SYSTEM. Mit diesem in sich geschlossenen BOSCH System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, bist du gerüstet für die digitale Zukunft. Zum System gehören des Weiteren das KIOX 300 Display, der BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor, ein 4A Ladegerät, sowie der stärkste BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für noch mehr Reichweite. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und wieder einsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung.

PROWLER PRE. He29 br M Fully 12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 750 Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE/SCHWALBE Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE Bremse hinten: SHIMANO Deore XT M8100 / M8120 4-Piston Bremse: SHIMANO Deore XT M8100 / M8120 4-Piston Bremsscheibe hinten: SHIMANO EM810 CL 180 freeza magnet Bremsscheibe: SHIMANO MT800 CL 203 freeza Kassette: SRAM GX Eagle XG-1275 / 10-52 Connected ready: nein Default Farbe: nein Display: Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: grün Gabel: FOX 38 Float 29" Performance e-bike 180mm Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: weiß Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Kette: SRAM NX Eagle 12s Lenker: KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800mm Lenkergrife: ERGON GE10 Evo ergonomic Laufradsatz: KTM E-Team Trail 29 CL 110/15TA / 622x30TC made by DT SWISS MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: SRAM GX Eagle AXS 12speed NOS: nein Pedale: MTB-Pedal flat VP-539 nylon Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Macina Prowler Dimmix Perf. Carbon SLL-LTE 170mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2236 Reifengröße (ETRTO): 70-584 Reifengröße (Zoll): 27,5 x 2,8 Schloss: ABUS integrated battery lock (X-Plus key) SMART SYSTEM Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KTM Line JD-SC140A - 35,0mm Sattelstütze: FOX Transfer Performance internal Sattel: Selle San Marco GND Supercomfort Schalthebel: SRAM GX Eagle AXS Controller SP Connect: nein Steuersatz: ACROS AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 Vorbau: KTM Team Trail35