E-KTM Macina Prowler Presige He Rh53 625 Wh Diam 12K space Akku-Hersteller: Bosch Akku: PowerTube 625 Horizontal Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: Schwalbe Eddy Current Front Evo SuperTrail TLE / Schwalbe Eddy Current Rear Evo SuperGravity TLE Bremse hinten: Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston Bremse: Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston Bremsscheibe hinten: Shimano MT900 CL 203 / 180 Freeza Bremsscheibe: Shimano MT900 CL 203 / 180 Freeza Kassette: Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 Display: Bosch KIOX TFT Display Gabel: FOX 38 Float 29" Performance e-bike 180mm Anzahl Gänge: 12 Gang Gewicht **: 25 kg GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: multicolor Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Kette: Shimano Deore XT M8100-12 Lenker: KTM Prime Trail35 Carbon rizer20 800mm Griffe: Ergon GE10 Evo ergonomic Laufradsatz: KTM E-Team Trail 29 CL, 22x30TC TLR made by DT Swiss, 110-15TA / 148-12TA MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motor-Leistung: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Modellserie: MACINA Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: Shimano XTR M9100-12 SGS shadow+ NOS: nein Pedale: MTB-Pedal flat VP-539 nylon Produktart: Herrenfahrrad Rahmenbezeichnung Herstel: Macina Prowler Dimmix Performance Carbon SLL-LTE 170mm; PT625 Bosch Gen.4 / M-0136 Reifengröße (ETRTO): 65-622 / 70-584 Reifengröße (Zoll): 29 x 2,6 / 27,5 x 2,8 Schloss: ABUS Powertube PLUS Rücktrittbremse: nein Sattelstütze: FOX Transfer Performance internal Sattel: Ergon SM10 E-Mountain Schalthebel: Shimano XTR M9100-12 Steuersatz: KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 Satori UP2 A-head Vorbau,: KTM Team Trail35 Kiox Zulässiges Gesamtgewicht: 125 kg

Allgemein

Zustand Neu

Modelljahr 2021

Kategorie Mountainbike

Mountainbike veröffentlicht am 2021-04-16T18:13:05+0000

Fahrrad-Marke KTM