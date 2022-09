UPHILL. DOWNHILL. WHY NOT BOTH? Bereits der bloße Gedanke an die Aussicht von der Bergspitze und die anschließende Abfahrt runter ins Tal sorgt bei dir für Schmetterlinge im Bauch? Dann solltest du dir unbedingt ein MACINA KAPOHO E-Bike Fully zulegen. Mit 160mm Federweg sind die KAPOHO Modelle die perfekten Allrounder für alle Gegebenheiten. Egal ob Carbon- oder Aluminium-Rahmen, alle Modelle sind auf der bewährten DiMMiX-Bereifung unterwegs: 29" Laufrad an der Front für optimale Fahrstabilität und Lenkpräzision, gepaart mit der 27,5" PLUS-Bereifung am Hinterbau für beste Kraftübertragung und Traktion, spielen im schweren Gelände all ihre Vorteile aus. Das Herzstück der KAPOHO Linie 2022 ist der komplett neu entwickelte Rahmen, in Kombination mit dem bewährten STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) Konzept, sowie dem neuen BOSCH SMART SYSTEM. Mit diesem in sich geschlossenen BOSCH System, leicht erkennbar an der neuen Bedieneinheit, bist du gerüstet für die digitale Zukunft. Das System beinhaltet den BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor, ein 4A Ladegerät und den stärksten BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH) für noch mehr Reichweite. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem erneuten Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und wieder einsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung.

KAPOHO 7973 He29 rot L Fully 12K Akku-Hersteller: Bosch Akku: Bosch PowerTube Horizontal 750 Akku-Spannung (Volt): 36 V Akku-Typ: Lithium Ionen Akku-Position: Powertube Horizontal integriert Bereifung: SCHWALBE Nobby Nic Perf. Folding/SCHWALBE Nobby Nic Perf. Folding Bremse hinten: SHIMANO M4100 / MT420 4-Piston Bremse: SHIMANO M4100 / MT420 4-Piston Bremsscheibe hinten: SHIMANO EM600 CL 180 magnet Bremsscheibe: SHIMANO RT64 CL 203 Kassette: SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 Connected ready: nein Default Farbe: nein Einsatzbereich ShopFilter: Berge & Offroad Farbrichtung: rot Gabel: RockShox 35 Silver TK 29" 160mm Anzahl Gänge: 12 Gang GPS: nein GPS ready: nein Grundfarbe: rot Hersteller: KTM Fahrrad GmbH Nabe (Hinterrad): SHIMANO MT400B CL 32H 148-12TA Kette: SRAM NX Eagle 12s Lenker: KTM Comp Trail35 rizer15 780mm Lenkergrife: ERGON GE10 Evo ergonomic MonkeyLink Connect: nein MonkeyLoad Ready: nein Motor Hersteller: Bosch Motorleistung in Watt: 250 Watt Maximale Geschwindigkeit: 25 km/h Antriebsart: Elektro-Motor Motortyp: Mittelmotor Nabe/Schaltungsart: SRAM SX Eagle 12speed NOS: nein Pedale: MTB-Pedal flat VPE-527 alloy Produktart: Erwachsenenfahrrad Rahmen: Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 Reifengröße (ETRTO): 70-584 Reifengröße (Zoll): 27,5 x 2,8 Schloss: ABUS integrated battery lock (X-Plus key) SMART SYSTEM Rücktrittbremse: nein Sattelklemme: KTM Line JD-SC140A - 35,0mm Sattelstütze: KTM Comp dropper internal Sattel: SELLE ITALIA Model-X Flow Schlauch: MAXXIS® 29" 0,8mm - 29x2.0/3.0 - S48mm/MAXXIS® 29" 0,8mm - 29x2.0/3.0 - S48mm Schalthebel: SRAM SX Eagle singleClick SP Connect: nein Speichen: DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black Steuersatz: ACROS AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit Straßenausstattung: nein Kurbelgarnitur: KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 Vorbau: KTM Team Trail35 Nabe: SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA