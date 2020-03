E-Cento 11 Plus CX5 Uni 28/5111K weiß



Akku-Hersteller: Bosch

Akku-Ladezeit 100%: 4,5 Stunden

Akku-Kapazität (Ah): 13,4 Ah

Akku-Spannung (Volt): 36 V

Akku-Reichweite: Turbo: 75 / Sport: 90 / Tour: 118 / Eco: 215

Akku-Typ: Lithium Ionen

Akku-Position: Unterrohr

Bereifung: Schwalbe Energizer Plus

Bremshebel: Shimano Deore T6000 3F

Kassette: Shimano M7000-11 - 11-46 Kassette, Kette 11-fach Shimano HG-X E8000

Einsatz: Trekking

Felgen: Ambrosio Track Disc, geöst

Frontleuchte: Fuxon F-250 EB 12-Volt, 100 Lux LED-Scheinwerfer, Sensor, Tagfahrlicht

Gabel: Suntour SF18K-NCX-E AIR LO

Gepäckträger: KTM-Universal Gepäckträger, mit Racktime Snap-IT System

Kette: CN-E8000-11

Lenker: KTM Line HB-KT2, Trekking 31,8 - 640mm

Motor-Leistung: 250 Watt

Motor-Hersteller: Bosch

Motortyp: Mittel.-Tretlagermotor

Nabe/Schaltungsart: Shimano Deore XT M8000-11-GS, shadow plus - für Kassette 11:46Z

Naben: Shimano Deore M6000 Centerlock

Pedale: VP-616 Alu-Trekkingpedal mit Gummi

Produktart: Unisex

Rückleuchte: Fuxon R-121 EB 12 Volt, flaches Toplight

Sattelstütze: Suntour SP12-NCX, gefederte paralellogramm Stütze. 30.9/350

Sattel: Selle Royal Moderate, 52a New- Look-In, Gel

Schutzbleche: SKS-A46R, lang, ohne Rückstrahler, vorne Unterlaufstreben, hinten GT Befestigung

Schalthebel: Shimano Deore XT T8000 Rapidfire 10 - mit Ganganzeige

Sonstiges: Hebie Alu/GFK-Hinterbauständer, Länge verstellbar

Speichen: DT-Champion/ Alpine 2.3, black

Kurbelgarnitur: Bosch by FSA - Motorritzel 18 Zähne /Übersetzung 18x2.5 = 45, KTM-Delta Tretkurbeln